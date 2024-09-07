Memphis Depay'ın yeni takımı belli oluyor: 12.5 milyon dolarlık imza

Bonservisi elinde olan Hollandalı santrfor Memphis Depay, Brezilya'nın Corinthians takımıyla prensipte anlaştı. 2.5 yıllık sözleşme imzalayacak olan Depay'ın kazanacağı ücret de belli oldu.

Atletico Madrid ile sözleşmesi sona erdikten sonra bonservisini eline alan Memphis Depay'ın Corinthians'a transfer olmak üzere olduğu ileri sürüldü.

Globo'nun haberine göre; Depay, Brezilya kulübünün teklifini kabul etti ve 2026 yılı sonuna kadar geçerli olacak bir sözleşmeye imza atacak.

12.5 MİLYON DOLAR

Brezilya'da anlaşmayı onaylayacak bürokratik ayrıntıların çözülmesinin ve 30 yaşındaki santrforun sağlık kontrolüne girmesinin ardından transferin resmiyete kavuşacağı belirtildi.

Haberde, Depay'ın yaklaşık 2.5 yıllık sözleşmesi karşılığında toplam 12.5 milyon dolar kazanacağı iddia edildi.

31 MAÇTA 9 GOL, 2 ASİST

Memphis Depay, geçen sezon Atletico Madrid'de 31 kez forma giyerken 9 gol, 2 asistle oynadı.