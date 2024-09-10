Memphis Depay'ın yeni takımı resmen açıklandı

Brezilya Ligi ekiplerinden Corinthians, Memphis Depay'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

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10/09/2024

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Memphis Depay'ın yeni takımı resmen açıklandı

Atletico Madrid ile sözleşmesi sona erdikten sonra bonservisini eline alan Memphis Depay, Corinthians'a transfer oldu.

Brezilya takımından yapılan açıklamada Depay ile 31 Aralık 2026'ya kadar geçerli bir sözleşme imzalandığı duyuruldu.

31 MAÇTA 9 GOL, 2 ASİST

PSV altyapısından yetişen futbolcu, Manchester United, Lyon, Barcelona ve Atletico Madrid formalarını giydi. Hollandalı santrfor geçen sezon Atletico'da 31 maça çıktı ve 9 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

10/09/2024 16:14
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TAGS: spor, futbol, haber, kıbrıs
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