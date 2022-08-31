Memur-Sen, 1 Eylül Dünya Barış Günü’nü sıkıntılara rağmen, özgürce kutladıklarını söyledi

Memur-Sen, 1 Eylül Dünya Barış Günü’nü tüm sıkıntılara rağmen, KKTC Devleti çatısı altında egemen bir halk olarak barış, özgürlük ve güvenlik içerisinde kutlamanın huzurunu yaşadıklarını söyledi.

Memur-Sen Başkanı Akın Manga yaptığı açıklamada, 1 Eylül Dünya Barış Günü’nün, tüm dünyada endişe ve kaygıyla kutlandığını, başta Rusya-Ukrayna Savaşı’nın aylardır devam etmesi ve etkilerinin, özelde Avrupa’yı ve genelde tüm Dünya’yı endişelendirdiğini belirterek, enerjiye ulaşımın yanında, gıdaya ulaşımın da tehdit altında olduğunu ifade etti.

Nükleer tehdidin ise başta Avrupa insanının uykularını kaçırdığını kaydederek, ABD ile Fransa’nın teşvik ve dürtüleri ile Yunanistan Ege ve Akdeniz’de, Türkiye’ye karşı tahriklerini sürdürdüğünü ifade eden Manga, “Yunanistan’ı piyon olarak kullanıyorlar. Tek amaçları Türkiye’yi kıskaca almak, Suriye’de başlaması an meselesi olan harekatı engellemektir. Türkiye’nin mavi Vatan’daki haklarını savunmaktan caydırmayı amaçlamaktadırlar” dedi.

Manga, öte yandan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Başkan’ı Nikos Anastasiadis ise, Limasol’da yaptığı açıklamada, asıl görevinin sözde Kıbrıs Cumhuriyeti’ni korumak olduğunu açıkladığını hatırlatarak şöyle devam etti,

“1960 Kıbrıs Cumhuriyeti’ni 21/12/1963’te Rum-Yunan tarafından silah zoruyla işgal etmiş olduklarını unutturmaya çalışmıştır. Mevcut statükonun tarafımızdan asla kabul edilmediğini ve edilmeyeceğini Anastasiadis’e hatırlatırız. Bu gerçeklere rağmen, içimizdeki bazı hayalperestlerin Rum örgütlerle sözde Federal çözüm hedefli, ortak eylem yapacak olmalarını gaflet ve acizlik olarak değerlendiriyoruz. Rum tarafı hakimiyetçi zihniyetinden, asla vazgeçmemiştir”.

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31/08/2022 10:37