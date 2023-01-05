Memur-Sen Başkanı Manga’dan hükümete çağrı

Kıbrıs Türk Memur Sendikası (Memur-Sen) Başkanı Akın Manga, vergi dilimlerinin düzenlenmesi, emekli ve çalışanlara sağlanan alım gücünün etkin ve caydırıcı önlemlerle korunması için hükümeti göreve davet etti.

Manga yaptığı yazılı açıklamada, yeni asgari ücretin, aylık brüt 13 bin 563 TL, net 11 bin 800 TL olarak belirlendiğini ifade ederek, Temmuz – Aralık 2022 hayat pahalılığı oranının ise yüzde 37.75 olarak kesinleştiğini kaydetti.

Emekli ve çalışanların ocak ayı brüt maaşlarına, hayat pahalılığı artışı uygulanarak, yitirilen alım gücünün korunmasının amaçlandığını belirten Manga, ancak artışlar hak sahiplerinin eline geçmeden, alışveriş merkezlerinde etiket değişikliklerine tanık olunduğunu ifade etti.

“Etkin bir denetimle, haksız kazanç ve pahalılığın önüne geçilmezse, sosyal patlamalar kaçınılmazdır” diyen Akın Manga, son dönemde adli suçlardaki artışın, önemli bir etkeninin de ekonomik sıkıntılar olduğunu kaydetti.

Memur-Sen olarak hükümeti göreve davet eden Manga, “Öncelikle vergi dilimleri düzenlenmeli, az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi prensibi hayata geçirilmelidir. Emekli ve çalışanlara sağlanan alım gücü, etkin ve caydırıcı önlemlerle korunmalıdır” ifadelerini kullandı.

Manga, 47/2010 sayılı “göç yasası” diye nitelendirilen yasayla istihdam edilenlerin, söz verildiği gibi maaşlarında iyileştirmeler sağlanması, ocak ayı maaşlarına yansıtılması gerektiğini de kaydetti.

Akın Manga, 2023 Mali Yılı bütçesinin Meclis’te yasallaşmasıyla hükümetin bu konulara gerekli duyarlılığı göstereceğine inanç belirtti.

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05/01/2023 10:17