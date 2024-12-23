Memur-Sen Başkanlar Kurulu Toplantısı Gazimağusa’da yapıldı

Kıbrıs Türk Eğitimciler Sendikası (KIBTES) ev sahipliğinde Memur-Sen Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Toplantısı, Gazimağusa’da gerçekleştirildi.

Memur-Sen’den yapılan açıklamaya göre toplantıya Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, KIBTES Başkanı Himmet Turgut, Memur-Sen Yönetim Kurulu Üyeleri ve konfederasyon bünyesindeki sendikaların genel başkanları ile yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Açıklamaya göre, KIBTES Başkanı Himmet Turgut, toplantıda yaptığı konuşmada, Kıbrıs’taki sendikal faaliyetler ve örgütlenme süreci hakkında bilgi verdi. Sendikal mücadelenin zorluklarına dikkat çeken Turgut, Memur-Sen’in desteğiyle, birkaç kişiyle çıktıkları bu yolda büyük bir mücadele sonucu bu günlere geldiklerini belirtti. Turgut, "Memur-Sen dünyaya emek hareketi adına büyük bir vizyon sunuyor. Bizler de bu konuda Memur-Sen’in en büyük destekçisiyiz. Türkiye’de Kıbrıs’ı daha çok anlatarak bizlerin daha iyi anlaşılması adına yardımcı olmanız, bizlerin daha da ileri gitmesine vesile olacaktır. Örgütlü güç anlamında her zaman dayanışma içerisinde olmayı sürdüreceğiz” dedi.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ise KKTC’de gerçekleştirilen toplantıların önemine vurgu yaparak, Memur-Sen’in emek hareketinde sınırları aşan çalışmalar yürüttüğünü belirtti. Yalçın, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bağımsız bir devlet olarak varlığı ve geleceği için Türkiye Cumhuriyeti’nin sınırsız desteği gibi, emek mücadelesinde verdiğimiz destek kardeşliğimizi daha da pekiştirecektir” ifadelerini kullandı.