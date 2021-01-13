Memur-Sen, Bu Memleket Bizim Platformu’nun açıklamasını eleştirdi

Kıbrıs Türk Memur Sendikası (Memur-Sen) Bu Memleket Bizim Platformu’nun dün Ledra Palas sınır kapısında yaptığı basın açıklamasını eleştirdi.

Memur-Sen Başkanı Akın Manga tarafından yapılan yazılı açıklamada, Platformun BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Kıbrıs Özel Temsilcisi Jane Holl Lute’a iletilmek üzere verdiği mektuba da eleştiriler getirdi.

Manga Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın tüm seçim sürecinde, olası çözümün KKTC Devleti’nin egemen eşitliği temelinde, iki devletli bir şekilde olması gerektiğini söyleyerek Kıbrıs Türk halkından oy istediğini ve bu şekilde cumhurbaşkanı seçildiğini dile getirdi.

Buna rağmen gönderilen mektupta iki ayrı egemen devlet temelinde çözümün Kıbrıslı Türklerin iradesini yansıtmadığını ifade edildiği belirtilen açıklamada, bunun devletin egemen varlığını ve halkın siyasi iradesini inkar olarak değerlendirdiklerini kaydetti ve bu durumu kınadı.

50 yılı aşkın süredir federasyon hedefinde sonuç alınamadığını kaydeden Manga, “Dili, dini, ırkı ve milliyeti farklı iki toplumun bir halk olabileceği hayalinden ne zaman kurtulacaklardır?” diye de sordu.

“Memur-Sen olarak bizler, KKTC devleti ve egemen varlığı temelinde çözüm girişimlerine sahip çıkıyor, Anavatanımız Türkiye ile birlikte Cumhurbaşkanımız Ersin Tatar’a tam destek veriyoruz” diyen Manga sözlerini “Kurucu Cumhurbaşkanımız rahmetli Rauf Raif Denktaş’ın emanetine sahip çıkma kararlılığımızı bir kez daha teyit ediyoruz. Hiç kimse haddini aşmasın, KKTC Devleti’ni sahipsiz sanmasın” ifadeleriyle tamamladı.

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13/01/2021 14:24