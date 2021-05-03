Memur-Sen, Cumhurbaşkanı Tatar’ı Cenevre’deki Duruşu Nedeniyle Kutladı

Kıbrıs Türk Memur Sendikası (MEMUR-SEN), Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı Cenevre’de ortaya koyduğu dik duruştan dolayı kutladı.

MEMUR-SEN Başkanı Akın Manga yaptığı açıklamada, “KKTC Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar’ı 27-29 Nisan tarihlerinde Cenevre’de icra edilen, 5+BM Kıbrıs Müzakerelerinde, halkımız adına ortaya koyduğu onurlu ve dik duruştan dolayı kutluyoruz” ifadelerini kullandı.

Cenevre’de taraflar arasında ortak bir müzakere zemininin bulunamamasını olağan gördüklerini belirten Manga, federasyon temelinin eşitsiz ve adil olmayan bir zemin olduğunu savunarak, 1968 yılından beridir federasyon temelinde sürdürülen görüşmelerden sonuç alınamadığını hatırlattı.

Rum Lider Anastasiadis’in Cenevre’de federasyonda ısrar etmesini “olmayacak duaya amin demek” olarak değerlendiren Manga sözlerini şöyle sürdürdü:

“BM Genel Sekreteri birkaç ay içerisinde taraflarla yeni bir zemin arayışına gireceğini beyan etmiştir. Kıbrıs Türk Tarafı, olası yeni bir süreçte, siyasi eşitlik ve egemenliğimizin tanınmasında asla geri adım atmayacaktır. Ortak müzakere zemini için bu talebimiz kabul görmeden, kayıt altına alınmadan, müzakere öncesi halkımıza uygulanan tüm ambargolar kalkmalıdır. Bu noktadan sonra, herkes kendi yoluna gitmelidir.”

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03/05/2021 16:46