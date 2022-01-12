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MEMUR-SEN, Denktaş’ın vefatının yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı

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12/01/2022

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MEMUR-SEN, Denktaş’ın vefatının yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı

Kıbrıs Türk Memur Sendikası (MEMUR-SEN), KKTC’nin Kurucusu ve İlk Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın vefatının 10’uncu yıldönümü nedeniyle mesaj yayımladı.
MEMUR-SEN Genel Başkanı Akın Manga tarafından yayımlanan mesajda Denktaş, özlem, rahmet ve şükranla anılırken, Denktaş’ın Kıbrıs Türk Halkı’nın varoluş mücadelesine ömrünü vakfettiği vurgulandı.  
“Kurucu Cumhurbaşkanı’mızın mücadelesi, bizlerin yolunu aydınlatmaya devam  ediyor” denilen açıklamada, seçmenler 23 Ocak’ta yapılacak Milletvekilliği Erken Genel Seçimi’nde sandığa giderek Devletin egemen varlığına sahip çıkmaya çağırıldı.
Açıklamada, “10’uncu ölüm yıldönümünde saygıyla andığımız Kurucu Cumhurbaşkanı’mız, gözünüz arkada kalmasın. Emanetiniz Kıbrıs Türk Halkı’nın emin ellerindedir” ifadelerine yer verildi.

12/01/2022 14:55
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TAGS: MEMUR-SEN, Denktaş
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