Memur-Sen Heyeti “4. Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi”ne katıldı

Kıbrıs Türk Memur Sendikası (Memur-Sen), 24-27 Kasım tarihlerinde Antalya’da yapılan 4. Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresine katıldı. Kongreye, Türkiye, Azerbaycan, Özbekistan, Makedonya, Irak ve Kazakistan’dan sendika temsilcileri de yer aldı.

Sendikadan yapılan açıklamaya göre, Memur-Sen Genel Başkanı Akın Manga, Türk Eğitim-Sen ve UESB Genel Başkanı Talip Geylan’ın başkanlığını yaptığı 4. Uluslararası Eğitim Sendikaları Birliği Kongresinde bir de konuşma yaptı.

Manga konuşmasında, Kıbrıs Türk halkının direniş ve varoluş mücadelesine değinerek, KKTC’nin halkın kendi geleceğini belirleme hakkını kullanmasının doğal bir sonucu olduğunu vurguladı.

Manga, “insanlık dışı” olarak nitelediği ambargolara rağmen egemen bir devlet olan KKTC’nin tanınma mücadelesinde, dost ve kardeş ülkelerden siyasi destek de istedi.

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29/11/2022 11:25