MEMUR-SEN heyeti, Sağlık Bakanı Üstel’i, ziyaret etti

Kıbrıs Türk Memur Sendikası (MEMUR-SEN) Genel Başkanı Akın Manga başkanlığındaki bir heyet bugün Sağlık Bakanı Ünal Üstel’i ziyaret etti.

MEMUR-SEN heyeti ile Sağlık Bakanı Ünal Üstel, başta sağlık olmak üzere ülke gündemindeki konuları ele aldı.

Pandeminin sağlık bacağının iyi yönetilmesinden dolayı Bakan Üstel’i kutlayan Akın Manga, Türkiye’den ülkemize gelen büyük miktardaki Covid-19 aşılarının memnuniyet verici olduğunu vurguladı.

Yapılan organizasyonla aşılamanın sorunsuz devam edeceğine inandığını ifade eden Manga, Bakan Üstel nezdinde özverili çalışmalarından dolayı tüm sağlık çalışanlarına teşekkür edip, başarılarının devamını diledi.

Sağlık Bakanı Ünal Üstel de MEMUR-SEN heyetine ziyaretinden dolayı teşekkür etti.

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22/06/2021 18:29