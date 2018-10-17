Memur-Sen hükümeti eleştirdi ve istifa çağrısı yaptı

Memur-Sen Başkanı Kağan Mındıkoğlu, Maliye Bakanlığında dün hayat pahalılığı konusunda yapılan toplantıya Hür-İş Federasyonu ve Federasyon’a bağlı hiçbir sendikanın davet edilmediğini belirterek, bunu eleştirdi.

Mındıkoğlu yaptığı yazılı açıklamada, Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Milli Eğitim Bakanı Cemal Özyiğit, Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan’ın katıldığı toplantıda, ne tür hesapların yapıldığını sorarak, hükümeti samimiyetsizlikle suçladı.

En çok üyeye sahip federasyon olan Hür-İş’in dahi yer almadığı toplantıda ayrımcılık yapıldığını savunan Mındıkoğlu, hükümeti ve bürokratlarını “iş bilmezlikle” de suçladı.

Mındıkoğlu asgari ücretin dövizde yaşanan gelişmeler sonucu eridiğini, dövizin sürekli düşüşte olduğunu belirterek, akaryakıtta ve tüp gaz zammında geri adım atılmamasını eleştirdi.

Devlette tasarruf edecek bir çok alan olduğunu söyleyen Mındıkoğlu, Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Başbakan Yardımcılığında bulunan örtülü ödeneklerle ilgili neden tasarrufa gidilmediğini sordu.

Mındıkoğlu, tasarruf ve tedbirlerin önce en tepeden başlaması gerektiğini söyleyerek, hükümeti derhal istifa etmeye çağırdı.