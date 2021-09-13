Memur-Sen, KHK’ye görüşlerini iletti

Memur-Sen Başkanı Genel Başkanı Akın Manga konu ile ilgili yazılı açıklama yaptı.

ads ads ads
13/09/2021

ads
ads
ads
Memur-Sen, KHK’ye görüşlerini iletti

Kıbrıs Türk Memur Sendikası (Memur-Sen), kamudaki münhallerin süratle açılarak doldurulabilmesi yönündeki görüş ve önerilerini Kamu Hizmeti Komisyonu (KHK) Başkanı Ömer Köseoğlu’na iletti.

Memur-Sen Başkanı Genel Başkanı Akın Manga yaptığı yazılı açıklamada, kamu münhallerinin açılması ve doldurulmasının, bütçe olanaklarına bağlı olduğunun bilincinde olduklarını belirtti.

Manga, bu gerekçeye bağlı olarak, 2022 mali yılı bütçesine gerekli ödeneklerin konulması konusunda 9 Eylül’de, Başbakanlık ve Maliye Bakanlığı’na da yazılı talepte bulunduklarını bildirdi.

13/09/2021 12:15
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: memur-sen, manga, , khk, münhal, haberkıbrıs
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.