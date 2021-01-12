Memur-Sen: KKTC Devleti ve egemen varlığımızdan asla taviz vermeyeceğiz

Kıbrıs Türk Memur Sendikası (Memur-Sen), Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın 9. ölüm yıldönümü nedeniyle anma mesajı yayımladı. Mesajda, “KKTC Devleti ve egemen varlığımızdan asla taviz vermeyeceğiz” ifadelerine yer verildi.

Memur-Sen Genel Başkanı Akın Manga, yayımladığı mesajda, Türk Mukavemet Teşkilatı’nın (TMT) kuruluşunda ‘Toros’ kod adıyla görev alan Denktaş’ın teşkilatlanma ve varoluş mücadelesinin tüm safhalarında aktif rol aldığını, bu mücadelesinin geleceğe giden yolda Kıbrıs Türk Halkı’nı aydınlatmaya devam edeceğini belirtti.

Manga, günümüze kadar çok ağır bedellerin ödenmek zorunda kalındığını ve bunları unutturmayacaklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

“Denktaş’ın Kurucu Cumhurbaşkanı olduğu KKTC Devleti’ni, egemen varlığımızın ve gelecek güvencemizin yegâne teminatı olarak görüyoruz. Her hal ve şartta, emanetlerine sahip çıkacağız. KKTC Devleti ve egemen varlığımızdan asla taviz vermeyeceğiz.”

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12/01/2021 09:32