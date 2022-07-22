Memur-Sen, Kuzey Kıbrıs Yolsuzluk Berometresi 2021 sonuçlarını değerlendirdi

Kıbrıs Türk Memur Sendikası (Memur-Sen), "Kuzey Kıbrıs Yolsuzluk Barometresi 2021" sonuçlarının, özelde kamu yönetimi, genelde ise siyasi erk açısından güvenin dibe vurduğunun açık bir göstergesi olduğunu savundu.

Memur-Sen Genel Başkanı Akın Manga, yaptığı yazılı açıklamada, siyasete karşı yitirilen güvenin geri kazanılması ve kamu yönetiminden beklenen hizmetin, adil bir şekilde alınabilmesi için, hükmedenlerin yolsuzluğa karşı, sonuç alıcı kararlı icraatlarının şart olduğunu kaydetti.

Vatandaşın, kamu kurumlarından hak ettiği hizmeti torpilsiz, rüşvetsiz ve aracısız alabilmesinin esas olması gerektiğini ifade eden Manga, kamu maliyesinin güçlenmesi için, kayıt dışılığın kayıt atına alınmasının şart olduğunu, bu konuda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın girişimlerini takdirle karşıladıklarını belirtti.

Manga, özellikle eğitim ve sağlık sektörlerinde, hizmet bekleyen vatandaşların taleplerinin bekletilip ötelenmeden karşılanmasının da elzem olduğunu kaydetti.

Manga, açıklamasında, "Kuzey Kıbrıs Yolsuzluk Barometresi 2021 sonuçlarına bakıldığında, sendikaların da bu konudaki paylarının sorgulanması gereği vardır. Siyasi ve ideolojik görüşleri ön plana çıkartmak yerine, insan odaklı, emek ve hak mücadelesine öncelik verilmesi kanaatindeyiz. Bu noktada, tüm siyasiler ve sivil toplum örgütleri eğri oturup, doğru konuşmalı, yitirilen güveni tesis etmek için üzerlerine düşeni yapmalıdır." ifadelerine yer verdi.

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22/07/2022 11:18