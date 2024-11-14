Memur-Sen: “Onur ve gurur yaşıyoruz”

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 41. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Kıbrıs Türk Memur Sendikası ve Kıbrıs Türk Öğretmenler Derneği mesaj yayımladı.

Kıbrıs Türk Memur Sendikası (Memur-Sen) Başkanı Akın Manga, Kıbrıs Türk Halkı olarak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 41. Kuruluş yıldönümü kutlamanın, onur ve gururunu yaşadıklarını belirtti.

Manga, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 41. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Kıbrıs Türk halkının, Rum-Yunan tarafının Kıbrıs’ı Yunanistan’a ilhak hedefiyle yürüttüğü Akritas soykırım planına karşı, yıllarca kahramanca direnerek, kısıtlı imkanlara rağmen, destansı bir varoluş mücadelesi verildiğini söyledi.

Manga, “20 Temmuz 1974 Mutlu Barış Harekatı ve 14-16 Ağustos 1974 Barış Harekatının ikinci aşaması sonucunda, Kıbrıs’ın kuzeyinde 3242 km karelik bir coğrafyaya sahip olunmuştur. Cenevre nüfus mübadelesi sonucunda, gönüllü olarak güneyde kalan Türkler kuzeye, kuzeyde kalan Rumlarda güneye geçerek, iki kesimlilik oluşmuştur.” dedi.

1967’den beri yürütülen Federal çözüm arayışlarının Rum tarafının hakimiyetçi zihniyeti ve Kıbrıs Türkünü azınlık gören bakış açısı nedeniyle her zaman akamete uğratıldığını belirten Manga, “Bu gerekçe ile 15 Kasım 1983’te, Kıbrıs Türk Federe Meclisi oy birliğiyle KKTC devletinin ilanına karar verdi. 1985 Anayasası’nın, Kıbrıs Türk halkının evrensel, Self-Determinasyon hakkını kullanarak onayıyla egemen varlığının tescilini perçinlemiştir.” ifadelerini kullandı.

Dünya tanısa da, tanımasa da KKTC Meclisi'nin, Kıbrıs Türk halkının egemen varlığının simgesi olduğunu vurgulayan Manga, son dönemde kısır siyasi hesaplarla KKTC Meclis çalışmalarının aksatılmasının kabul edilmesinin mümkün olmadığını kaydetti.

“İktidara ve muhalefete çağrımız, halkımızın vekaletinin gereğini yerine getirerek, meclisi çalıştırmalarıdır.” diyen Manga, Anavatan Türkiye ile birlikte, KKTC’nin egemen varlığı ve uluslararası eşit siyasi statüsü temelinde, siyasi bir çözüme ve tanınma mücadelesine desteklerinin tam olduğunu ifade etti.

KKTC devletinin 41. kuruluş yıldönümünü kutlayan Manga, “Liderimiz Dr. Fazıl Küçük, kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş ile tüm şehitlerimizi, minnet, şükran ve rahmetle anıyoruz.” dedi.

- KTÖD

Öte yandan, Kıbrıs Türk Öğretmenler Derneği (KTÖD) Başkanı Ümit Serdaroğlu da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 41. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, “15 Kasım Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluş gününü Kıbrıs Türk halkı olarak büyük bir coşku içinde kutluyoruz.” ifadesini kullandı.

15 Kasım'ın Kıbrıs Türk halkının insan hak ve özgürlüğünün doğal sonucu olarak kendi kaderini tayin etme hakkını tüm dünyaya ilan ettiği gün olduğunu belirten Serdaroğlu, Kıbrıs Türk halkının devlet olmanın koşullarını yerine getirerek kendi devletini 41 yıl önce tüm dünyaya ilan ettiğini kaydetti.

Serdaroğlu, “Kıbrıs Türk ve Rum devletleri arasında varılacak olan bir anlaşmada, ortaklıkta haklarımızı savunmanın en etkili yolu, birlik ve beraberlik içinde tek bir yürek olarak hareket etmemizdir.” dedi.