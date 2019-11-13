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Memur-Sen: Onur ve gururla kutluyoruz

Kıbrıs Türk Memur-Sen, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 36. kuruluş yıl dönümünü, onur ve gururla kutladığını bildirdi

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13/11/2019

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Memur-Sen: Onur ve gururla kutluyoruz

Memur-Sen Başkanı Akın Manga, KKTC’nin kuruluş yıl dönümü nedeniyle yayımladığı mesajda, Kıbrıs Türk halkının verdiği varoluş ve özgürlük mücadelesine dikkat çekerek,   Barış Harekatı’yla  Rum-Yunan tarafının Enosis  hedeflerinin tarihe gömüldüğünü,  1974 nüfus mübadelesiyle  bugünkü iki kesimliliğin oluştuğunu kaydetti.

Manga, yapılan tüm müzakerelerde, Rumların  çözümü reddeden taraf olduğunu belirterek, KKTC halkının self determinasyon hakkını  kullanarak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni ilan ettiğini vurguladı.

Manga, “Ne mutlu bizlere ki, varoluş mücadelemizin sonunda, en büyük kazanımımız olan KKTC Devleti’nin çatışı altında egemen ve özgür bir halk olarak, Türkiye’nin garantörlüğünde varlığımızı sürdürüyoruz. Halkımızın Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun. Varoluş mücadelemizde canlarını feda eden şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi şükran ve minnetle anıyoruz.”dedi.

13/11/2019 17:02
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TAGS: Memur-Sen: Onur ve gururla kutluyoruz, haber, kıbrıs,
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