Memur-Sen, pasaport kararı ile Rum Yönetimini kınadı

Kıbrıs Türk Memur Sendikası (Memur-Sen), Rum Bakanlar Kurulu’nun pasaportlar konusunda dün aldığı kararı kınadı.

Memur-Sen Başkanı Akın Manga konuyla ilgili yazılı açıklamasında, kararı hukuk dışı olarak tanımladı ve “1960 Kıbrıs Cumhuriyeti’nin gerçek işgalcisi, Rum yönetiminin bu kararını şiddetle kınıyoruz. Bu Irkçı kararlarına, gerekçe gösterdikleri Maraş’ın, KKTC Devleti’nin egemenlik alanında olduğunu bir kez daha hatırlatıyoruz” dedi.

Manga açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Siyasi, eşit kurucu ortağı olduğumuz 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti bugün Kıbrıs Türk halkını temsil etmeyen bir Rum Cumhuriyeti’ne dönüşmüştür. Yarım asra yakındır, bu Cumhuriyetten kaynaklanan haklarımız Rumlarca gasp edilmektedir. Azınlık yama olmamız için, halkımıza karşı, insanlık dışı ambargolar uygulanmaktadır. Bizler, tarihimiz boyunca, tehditlere karşı boyun eğmemiş direnmiş Türk ulusunun kopmaz bir parçasıyız. Kıbrıs Türk halkı bugün, kimliksiz ve vatansız değildir. Egemen bir halk olarak, KKTC Devleti topraklarında özgürce ve onurlu bir şekilde Türk kimliğimizle yaşamaktayız. Rum tarafı ve destekçilerinin hiçbir lütfuna ihtiyacımız yoktur. Bu ırkçı kararlar, bizlerin Anavatanımız Türkiye’ye daha çok güvenmemize ve bağlarımızın güçlenmesine katkı koyacaktır.

Çözüm umutlarının bittiğini tescil eden bu ırkçı karardan sonra, tek yol KKTC Devleti’nin tanınması talebimizin gündeme taşınmasının, zamanının geldiği inancındayız.”

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24/08/2021 12:01