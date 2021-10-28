Memur-Sen Türkiye Cumhuriyeti’nin 98. Kuruluş Yıldönümünü Dolayısıyla Mesaj Yayımladı

Kıbrıs Türk Memur Sen Genel Başkanı Akın Manga, Türkiye Cumhuriyeti’nin 98. kuruluş yıldönümünü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Yüce Türk ulusunun, ayrılmaz ve kopmaz bir parçası olan Kıbrıs Türk halkının varoluş savaşında Atatürk ilke ve devrimleri ile Türk Kurtuluş Savaşı’nı kendisine rehber kabul ettiğini belirtti.

Manga mesajında, “ Anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti’nin 98. kuruluş yıldönümünü kutlamanın onur ve gururunu yaşıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu Türk Kurtuluş Savaşı’nın Başkomutanı Atatürk, çalışma arkadaşlarıyla birlikte kurduğu Türkiye Cumhuriyetini en büyük eseri olarak tanımlamıştı” ifadelerini kullandı.

Mesajda şu ifadeler yer aldı:

“Ne mutlu bizlere ki; bugün egemen KKTC devletinin çatısı altında, Türkiye’nin güvencesinde özgür bir halk olarak yaşamaktayız. Milli birlik ve beraberlik ruhuyla, geçmişte tüm güçlükleri yenmesini bilen Türk ulusu, bugün geleceğe güvenle bakmaktadır. Yerli ve milli üretimiyle, Atatürk’ün gösterdiği hedeflere yürüyen Türkiye Cumhuriyeti güven ve gururumuzdur.

Kıbrıs Türk halkı da iç ve dış etken çatlak seslere karşı, KKTC devletinin egemen varlığını korumakta kesin kararlıdır. Türkiye Cumhuriyeti’nin 98. Kuruluş Yıldönümü, Türk ulusuna kutlu olsun. Bizlere bu günleri yaşatan Aziz Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz.”

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28/10/2021 14:06