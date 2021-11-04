Memur-Sen, yarın yapılacak genel grev ve eyleme destek vermeyeceğini açıkladı

Memur-Sen Başkanı Akın Manga açıklama yaptı.

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04/11/2021

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Memur-Sen, yarın yapılacak genel grev ve eyleme destek vermeyeceğini açıkladı

Memur-Sen, kamuda örgütlü sendika olarak, yarın KTAMS, KAMU-SEN ve KAMU-İŞ’in ortaklaşa yapacağı genel grev ve eyleme destek vermeyeceğini açıkladı.
Memur-Sen Başkanı Akın Manga, Hür-iş üyesi, paydaş bir sendika olmalarına rağmen, kamuda örgütlü hiçbir sendika ile istişare edilmediğini belirterek, “Yeni bir seçim hükümetinin oluşmakta olduğu bu süreçte ‘biz yaptık oldu’ mantığı kabul edilemez. Seçim hükümetinin program ve icraatlarını gözlemledikten sonra sendikamız net tavrını belirleyecektir” dedi.
Manga, yok hükmünde çalışmayan bir meclis varken, olmayan bir hükümete karşı yapılacak bir grevin siyasi şov olarak amaçlandığına inandıklarını ifade ederek, böylesi bir süreçte, bu eyleme destek vermelerinin söz konusu olamayacağını kaydetti.
Manga, halkı, böylesi bir eyleme destek vermemeye çağırdı.

04/11/2021 14:56
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TAGS: memur-sen, manga, eylem, destek
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