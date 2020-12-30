Memur-Sen:2020 yılında alım gücü %30’u aşan oranda düştü

Kıbrıs Türk Memur Sendikası (Memur-Sen), yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

Sendika Başkanı Akın Manga, 2020 yılı içerisinde TL’de yaşanan değer kaybının, çalışan ve emeklilerin alım güçlerinin %30’u aşan oranda düşmesine neden olduğunu belirtti.

Manga, pandeminin yarattığı ekonomik sorunlar nedeniyle 2020 yılını “kayıp bir yıl” olarak yorumladı.

Manga, Memur-Sen olarak ekonomik çarkların döndürülmesi için yeni hükümetten taleplerini de dile getirdi.

“DESTEK VE TEŞVİKLER HAYATA GEÇİRİLMELİDİR”

2020’de TL’de yaşanan değer kaybının, çalışan ve emeklilerin alım gücünü %30’u aşan oranda düşürdüğünü ifade eden Manga, turizm ve eğitim sektörü başta olmak üzere, iç ve dış yatırımcılara, küçük ve orta boy işletmeler ve esnafa, rahatlatıcı destek ve teşviklerin hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi.

Manga, Kıbrıs sorununa da değinerek, Devlet’in yaşayabilmesinin insanın huzur ve güven içerisinde yaşamasına bağlı olduğunu kaydetti ve Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC’nin tam bir dayanışma içerisinde, iki egemen devlet temelinde ortaya koyduğu yeni parametrelere desteğini belirtti.

Manga, “özelde tüm üyelerin, genelde tüm halkın” yeni yılını kutladı; yeni yılda huzur, sağlık ve mutluluk diledi.

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30/12/2020 11:58