Memur-Sen'den 20 Temmuz mesajı

Kıbrıs Türk Memur Sendikası (Memur-Sen) Başkanı Akın Manga, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Her hal ve şartta Anavatan’ımız Türkiye’nin fiili ve etkin garantörlüğü devam edecektir" dedi.

Manga mesajında “Kıbrıs Türk halkı olarak, 20 Temmuz 1974 Barış ve Özgürlük Bayramı’mızın 48’nci yıldönümünü kutlamanın, onur ve gururunu yaşıyoruz. 11 yıl süren, direniş ve varoluş mücadelemizin zaferle sonuçlandığı 20 Temmuz 1974, Rum-Yunan tarafının ENOSİS hayallerinin de tarihe gömüldüğü bir gündür” dedi.

Manga mesajına şöyle devam etti:

“1975 Cenevre görüşmelerinde, nüfus mübadelesi anlaşmasına varılmış ve istisnalar dışında, Kıbrıs Türk nüfusu Kuzey’de, Rum nüfusu da Güney Kıbrıs’ta toplanmıştır. 14-16 Ağustos 1974 2’nci Barış Harekâtı sonucunda, Kıbrıs’ta bugünkü sınırlar oluşturulmuştur. Kıbrıs Türk Halkı, evrensel bir hak olan kendi geleceğini belirleme hakkını kullanarak 15 Kasım 1983’te egemen KKTC Devleti’ni kurmuştur. Bu tarihi ve hukuki gerçek, sözde federal çözüm gibi safsatalarla asla değiştirilemez. Kıbrıs Türk’ü egemen varlığından ve özgürlüğünden hiçbir şart alında geri adım atamaz.

Geçmişi unutmadan, yeni nesillere geçmiş acıları yaşatmamak için, ya iki eşit egemen Devlet’in iş birliğinde bir çözüm olacak, ya da KKTC tanınma yolundaki mücadelesini sürdürecektir.

Bazı kesimlerin, KKTC Cumhurbaşkanı’nın Rum yönetimine BM aracılığıyla sunduğu son önerilere karşı çıkışını ve körü körüne Federasyon savunuculuğu yapmaları acizliktir. Rum-Yunan tarafının, Kıbrıs Türk Halkı’nın egemen varlığı ve siyasi eşit statüsünü yok sayan tutumuna destek verilmesini gaflet olarak görüyor ve değerlendiriyoruz. BM Genel Sekreteri’nin 6 Temmuz 2022 tarihinde, Kıbrıs’taki taraflara, enerji konusunda iş birliği yapma çağrısı, Kıbrıs Türk tarafının yapmış olduğu önerilerin, haklılığının bir göstergesidir.

Her hal ve şartta Anavatan’ımız Türkiye’nin fiili ve etkin garantörlüğü devam edecektir. Çünkü 1974’ten beri Kıbrıs’taki barışın sağlayıcısı, BM ve AB değil, Türk askerinin Kıbrıs’taki caydırıcı gücüdür. Barış ve Özgürlük Bayramı’mızın 48. Yıldönümünde, Vatan ve Bayrak uğrunda canını feda etmiş Mücahit ve Mehmetçiklerimizi rahmet ve şükranla, gazilerimizi minnetle anıyoruz”

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19/07/2022 11:30