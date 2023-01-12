MEMUR-SEN’den Denktaş için mesaj…

Kıbrıs Türk Memur Sendikası (MEMUR-SEN), Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ı 11. ölüm yıl dönümünde, özlem, saygı ve rahmetle andı.

Sendika Başkanı Akın Manga, yazılı açıklamasında, “Türk Mukavemet Teşkilatı’nın kurucularından, ileriyi gören bir siyasetçi olarak, ömrünü Kıbrıs Türkünün bekası için vakfetmiş bir liderdi” diye tanımladığı Denktaş’ın, TMT’de “Toros” kod adıyla varoluş mücadelesinde önemli görevler ve KKTC’de kurucu Cumhurbaşkanlığı yaptığını anlattı.

“Kıbrıs Türk Halkı olarak, kendi Devletine sahip, özgür bir şekilde, Ay-Yıldızlı Bayraklarımız altında, güvenlik içerisinde yaşıyoruz. Bu kutsal emanete, her hal ve şart altında, sonuna kadar sahip çıkmakta kararlıyız.” Diyen Manga, egemen varlıklarını ve devleti savunmaktan vazgeçmeyeceklerini, Rumların azınlığı olmayacaklarını kaydetti.

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12/01/2023 12:03