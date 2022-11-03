Memur-Sen'den hükümete eleştiri

Kıbrıs Türk Memur Sendikası (Memur-Sen), hükümete bazı konularda eleştiride bulundu.

Sendika Başkanı Akın Manga yazılı açıklamasında, net nüfus bilinmemesi ve yüksek enflasyon riski nedeniyle denk bir bütçenin hayata geçirilebileceğinden endişe duyduğunu belirtti.

Manga, kayıt dışılığın, vergi ödememek için kredi kartı kullanmaktan kaçınan özel klinik ve işletmelerin önüne geçilmeden kamu maliyesinin güçlenmesinin mümkün olmadığını savundu.

Kamuda hizmet yükünün gün geçtikçe geçici memur, sözleşmeli memur, mevsimlik işçi ve taşeron işçilerin omuzlarına yüklendiğini de ileri süren Manga, kamuda ayrıca yazılı sınavda başarılı olan bazı memurların, “nakil ve görevlendirilmeleri yasal olmadığı” gerekçesiyle mülakatı yapılmayarak mağdur edildiğini de belirtti.

Akın Manga ayrıca bazı bakanlık ve müdürlüklerin personel nakli yaptığını, bu yetkinin Kamu Hizmeti Komisyonu'nda olduğundan nakillerin yasal olmadığını iddia etti.

Manga son olarak halkın bir kesiminin geçim sıkıntısı çektiğini, buna karşı yapılması gereken fiyat denetimlerinin devlet tarafından yapmadığını ileri sürdü.

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03/11/2022 12:27