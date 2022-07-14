Memur-Sen’den Sağlık Bakanı Altuğra’ya ziyaret

 Akın Manga başkanlığındaki Memur-Sen heyeti bugün Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra’yı ziyaret etti.

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14/07/2022

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Memur-Sen’den Sağlık Bakanı Altuğra’ya ziyaret

 Akın Manga başkanlığındaki Memur-Sen heyeti bugün Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra’yı ziyaret etti.

Memur-Sen’in mevsimlik işçi statüsünde çalışanlarla ilgili görüş ve önerileri Sağlık Bakanı’na aktarıldı.

Sendikadan verilen bilgiye göre, Nakil Tüzüğü’nün 1 Ağustos'ta yürürlüğe girmesi konusunda görüş birliğine varılırken, yeni Girne Hastanesi ihalesinin hazırlanmakta olduğu belirtildi, sağlıktaki bazı talepler de Bakan Altuğra’ya iletildi.

14/07/2022 14:04
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TAGS:  Akın Manga, Memur-Sen
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