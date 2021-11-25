Memur-Sen'in 19. kuruluş yıl dönümü yarın kutlanacak

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25/11/2021

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Memur-Sen'in 19. kuruluş yıl dönümü yarın kutlanacak

Kıbrıs Türk Memur-Sen’in 19. Kuruluş Yıldönümü yarın çeşitli etkinliklerle kutlanacak. 
Memur-Sen Genel Başkanı Akın Manga tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, saat 09.30’da Girne Kapısı’ndaki Atatürk Anıtı,  saat 10:15’te Dr. Fazıl Küçük ve saat 10.45’te Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın kabrine çelenk koyularak; saygı duruşunda bulunulacak.
Manga, açıklamasında, “Sendikamız, çalışanların emeğinin hak ve gelecek güvencesi  mücadelesini, sizlerden aldığı  güçle, kararlılıkla sürdürüyor. Son dönemde, TL’nin değer kaybına bağlı olarak, gerileyen  alım gücümüzün telafisi için girişimlerimiz sürüyor. Pahalılıkla mücadele edecek, işsizliği önleyecek, üretim ve istihdam yaratacak yatırımlara ihtiyacımız vardır” dedi.
Halkın hükümetten adil ve tarafsız bir yönetim beklediğini kaydeden Manga, hükümetlerin mazeret değil, çare üretme mekanizmaları olduğunu ifade etti.
Manga sorunların çözümünün  tüm paydaşların bir araya gelerek üretecekleri  ortak akılla mümkün olduğunu da kaydetti.

25/11/2021 11:49
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TAGS: Memur-sen, haber, kktc
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