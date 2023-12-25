Menajerle ilk görüşme: Robert Lewandowski'ye yol göründü

Barcelona'nın geçtiğimiz sezon başında Bayern Münih'ten 45 milyon euroya Transfer ettiği Robert Lewandowski'nin Katalanlardan ayrılma olasılığı belirdi.



Geçtiğimiz sezon tüm kulvarlarda 46 maça çıkıp 33 gol, 8 asistlik katkı veren Polonyalı forvet, bu sezon ise gözden düştü.



Barcelona ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan 35 yaşındaki Robert Lewandowski'nin LaLiga ekibinden ayrılma olasılığının giderek arttığı vurgulandı.

ROBERT LEWANDOWSKI İÇİN SUUDİ ARABİSTAN İHTİMALİ



Sport'da yer alan habere göre deneyimli golcünün sezon sonunda Suudi Arabistan'a gitmesinin son derece olası olduğu belirtildi.

Ayrıca haberde Lewandowski'nin Suudi Arabistan'a transferi için bir menajerle görüştüğü detayı da geçildi.

LEWANDOWSKI İÇİN BONSERVİS İDDİASI



Barcelona'nın Lewandowski için 30 milyon euro istediğinin konuşulduğu ancak transferin 20 milyon euro civarında bir rakama bitebileceği vurgulandı.



Bu sezon toplam 21 maçta boy gösteren tecrübeli forvet 9 gol, 5 asistlik istatistik yakaladı.