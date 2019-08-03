Menopozda Beslenme Nasıl Olmalıdır?
Diyetisyen Leman Denizgil menopoz evresinde beslenmenin önemine dikkat çekti.
03/08/2019
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Diyetisyen Leman Denizgil, HABERKIBRIS için kaleme aldığı yazıda menopoz döneminde nasıl beslenilmesi gerektiğini belirtti.
Leman Denizgil'in yazısı şöyle:
Menopoz döneminde kadınların en büyük problemi hızla alınan kilolar. Bu kiloların önüne geçmek ise biraz dikkatle mümkün.
Menopoz: Kadınların östrojen ve progesteron hormon üretiminin azalması ile birlikte mestrüasyonun zamanla tamamen kaybolmasıdır. Kadınlarda genellikle 45-55 yaş aralığında görülmektedir.
Sosyo-ekonomik durum, beslenme durumu, genetik faktörler, sigara, alkol tüketimi ve otoimmün hastalıklara bağlı olarak menopoz durumu ve zamanı değişiklik göstermektedir.
Kadınlarda östrojen hormonunun azalması ile birlikte metabolizma yavaşlamakta ve vücutta yağ yakımında azalma olmaktadır. Bu dönemde obezite, osteoporoz ve kardiyovasküler hastalıkların görülme riskinde artış meydana gelebilir. Vücut ağırlığı idealin üstünde olan kadınlarda menopoza girme durumu daha erken yaşta görülebilir.
Menopoz döneminde nasıl beslenmeliyiz?
- Menopoz döneminde kadınların yeterli, dengeli ve sağlıklı beslenmesi gerekmektedir.
- Beslenmede çeşitlilik oluşturulmalı kafein ve yağdan kısıtlı beslenme sağlanmalıdır.
- Beslenmede vitamin ve mineral dengesi sağlanmalıdır.
- Yağ ve tuz içeriği yüksek besinlerin tüketimi kısıtlanmalıdır.
- Hayvansal kaynaklı yağların beslenmede kısıtlanması önerilmektedir.
- Sebze ve meyveler lifli yiyecekler olduğu için tüketimi artırılmalıdır.
- Yağlı balıklar, fındık, badem, ceviz omega-3 yağ asidinden zengin olduğundan beyin ve genel vücut sağlığı için faydalıdır.
- Tam tahıllı ürünler ve kurutulmuş meyveler, kuru üzüm, kuru erik de B vitaminlerinden zengindir
Kuru üzümde bulunan elaidik asit sayesinde de kemik erimesi engellenip, östrojen seviyesi dengede tutulmaktadır.
- Yeşil yapraklı sebzeler, soya filizi, soya fasulyesi, nohut ve nar, vitaminle minerallerden zengin olduğu için beslenmede yer almalıdır. Bunlar östrojenin vücuttaki etkilerini dengeler ve menopozun yarattığı etkilere karşı korur.
- Az yağlı süt ve süt ürünleri, yeşil yapraklı sebzeler, beyaz lahana, kurubaklagiller, fındık, susam, badem kalsiyumdan zengin besinlerdir.
- Yemekler buhar, ızgara ya da fırında pişirilmesi önerilmektedir.
- Düzenli fiziksel aktivite önerilmektedir.