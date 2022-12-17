Menderes Gönyeli’de yürüyüş yaptı

Gönyeli Muhtarı ve Muhtar adayı Ömer Menderes, bugün Gönyeli’de ailesi ve sevenleriyle bir yürüyüş gerçekleştirdi. Ömer Menderes ile 14 kardeşi ve aza adayları ile onların sevenlerinin katıldığı yürüyüşte Gönyeli halkından yeni dönem için onay istendi.

Ömer Menderes yürüyüş sonrasında yaptığı açıklamada aile bütünlüğünü göstermek amacıyla bu yürüyüşü yaptıklarını ifade ederek 2006 yılından beridir muhtarlık yaptığını beşinci dönemde de vatandaştan onay istediğini söyledi. Muhtarlık hizmeti olarak 24 saat görevde olduğunu söyleyen Menderes, azalarına olan yakınlığı ile Gönyeli’ye her daim hizmet etmek amacında olduklarını söyledi. Menderes, hizmet isteyen vatandaşların oyunu kendisine vermesini de isteyerek yıllardır verdikleri hizmetin artarak devam edeceğini söyledi.

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17/12/2022 09:52