Menderes Gönyeli’de yürüyüş yaptı

ads ads ads ads
17/12/2022

ads
ads
Menderes Gönyeli’de yürüyüş yaptı

Gönyeli Muhtarı ve Muhtar adayı Ömer Menderes, bugün Gönyeli’de ailesi ve sevenleriyle bir yürüyüş gerçekleştirdi. Ömer Menderes ile 14 kardeşi ve aza adayları ile onların sevenlerinin katıldığı yürüyüşte Gönyeli halkından yeni dönem için onay istendi.

Ömer Menderes yürüyüş sonrasında yaptığı açıklamada aile bütünlüğünü göstermek amacıyla bu yürüyüşü yaptıklarını ifade ederek 2006 yılından beridir muhtarlık yaptığını beşinci dönemde de vatandaştan onay istediğini söyledi. Muhtarlık hizmeti olarak 24 saat görevde olduğunu söyleyen Menderes, azalarına olan yakınlığı ile Gönyeli’ye her daim hizmet etmek amacında olduklarını söyledi. Menderes, hizmet isteyen vatandaşların oyunu kendisine vermesini de isteyerek yıllardır verdikleri hizmetin artarak devam edeceğini söyledi.

17/12/2022 09:52
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: ömer menderes, gönyeli, muhtar, muhtar adayı,
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.