Menopoz Belirtileri Nelerdir? Menopoz Belirtilerini Hafifletmenin Yolları

Birçok kadın için menopoz, özellikle sadece kötü taraflarını duyduğumuz için korkunç bir süreçtir. Menopoz, tüm kadınların yaşadığı bir süreçtir. Kim olursanız olun veya nerede olursanız olun, bir kadınsanız, hayatınızın bir noktasında menopoz belirtileri ile uğraşmanız gerekir.

Menopoz Doğal Bir Süreçtir

Menopozu yaşlanma sürecinin doğal bir parçası olarak görmeliyiz, bazılarının düşündüğü gibi tıbbi bir hastalık veya sorunlu bir durum değildir.

Menopoz belirtilerinden kurtulma söz konusu olduğunda, en zor kısım genellikle beraberinde getirdiği duygusal ve fiziksel yan etkilerdir. Menopoz, kilo alımı, düşük enerji, düşük cinsel istek ve ruh hali değişiklikleri gibi hoş olmayan semptomlarla uğraşmak anlamına gelebilir.

Hormon Tedavisi

Menopozun, başa çıkılması zor olan yan etkilerini hafifletmek için en yaygın yollardan birisi hormon replasman tedavisi ilaçları kullanmaktır. Bu genellikle östrojen ve/veya progestin replasman ilaçlarının alınmasını veya hormonal kremlerin kullanılmasını içerir.

Bununla birlikte, sağlık açısından hormon replasman ilaçlarını kullanmak bazı durumlarda riskli ve endişe verici olabilir. Menopozun yan etkileri rahatsız edici olmaktan, kilo vermeye kadar değişebilir, ancak bazı hastalık risklerini arttırmadan doğal olarak tedavi yolları vardır.

Egzersiz

Listedeki 1 numara, egzersiz yapmak. Menopoza geçiş, kadınlar için riskli bir zaman olabilir, çünkü bu geçiş sırasında metabolikle ilişkili bazı hastalıkları geliştirme olasılığı daha yüksektir.

Ancak kadınların bu riskleri azaltma şansları vardır. Ekim 2018’de Endokrin Derneği Klinik Endokrinoloji ve Metabolizma Dergisi’nde yayınlanan yeni bir çalışma, menopoza geçiş yapan orta yaştaki kadınların egzersiz yaparak ve daha düşük kalorili gıdalar tüketerek kalp hastalığı ve tip 2 diyabet geliştirme riskini azaltabileceğini buldu.

Stanford’da tıp profesörü Dr. Jennifer S. Lee “Daha önceki çalışmalar büyük ölçüde postmenopozal kadınlarda, kardiyovasküler hastalıklar ve tip 2 diyabet üzerine odaklanmıştı. Bu çalışma benzersizdir, çünkü bu tür hastalıkların oluşmasını potansiyel olarak önlemek için kadın yaşamında daha erken bir aşamaya, orta yaştaki menopoz geçişine odaklanmaktadır.” diyor

Menopoz Nedir?

Northwestern Üniversitesi Kadın Sağlığı Araştırma Enstitüsü, menopozun üç aşaması olduğunu açıkladı: (1)

Menopozun Üç Aşaması

Perimenopoz (menopozdan önce)

Menopoz

Postmenopoz (menopozdan sonra)

Birçok kişinin düşündüğünden (veya nasıl hissettiğinden) farklı olarak, menopoz sonsuza kadar sürmez ve vücudunuz zamanla yeni değişikliklere alışır. Ne kadar süreceği, kişiye, bünyeye ve genel sağlık durumuna bağlıdır.

Menopoz, bir kadının adet döngüsünün ve dolayısıyla doğurganlığının sonudur.

Teknik olarak, menopoz adet döngüsünün son döneminden bir yıl sonra başlar (yani bir yıldır “amenore” yaşıyor veya adet döngüsü yaşanmıyor).

Son adet döneminizden 12 ay sonra, resmi olarak menopozda olduğunuz ve muhtemelen bazı yaygın menopoz belirtileri yaşamaya başlayacağınız anlamına gelir. Bu süre üreme yumurtalık fonksiyonunun sona ermesini ve çeşitli hormonal değişiklikler yaşanmasına sebep olur. (2)

Menopoz belirtileri 45 yaş civarında görülmeye başlar, yumurtalıklar küçülmeye başlar ve adet döngüsünü kontrol eden östrojen ve progesteron hormonları üremeyi bırakır.

Menopoz Belirtilerine Neden Olan Sebepler?

Menopoz, bir kadının iç organları, dış genital organları, göğüs dokusu (hormon salgılayabilen) ve çeşitli üreme ve üreme dışı hormonlar dahil olmak üzere tüm üreme sisteminde birçok doğal değişiklik içerir.

30’lu yaşların ortalarında yumurtalıklarınız daha az östrojen ve progesteron üretmeye başlar ve bu nedenle doğurganlık azalmaya başlar.

Öncelikle bir kadının üreme sistemine ve dolayısıyla menopoza karışan hormonlar:

Üreme Sistemi Hormonları

Gonadotropin salgılatıcı hormon (GnRH)

Folikül uyarıcı hormon (FSH)

Lüteinizan hormon (LH)

Östrojen (estron, estridiol ve estrioll dahil üç tip)

Progesteron

Testosteron

Üreme yıllarında menopozdan önce estradiol, esas olarak yumurtalıklardan salınan ana östrojen formudur. Menopozdan sonra estron, çoğunlukla bir kadının yağ hücrelerinden ve adrenal bezlerinden salınan en yaygın östrojen türü haline gelir.

Östrojen, rahim, göğüsler, böbrekler, kalp, kan damarları ve diğer dokular da dahil olmak üzere hücrelerdeki reseptörlere daha az derecede bağlanarak çalışır.

Menopozun tek bir nedeni yoktur, oldukça karmaşık bir süreçtir.

Bu geçiş sırasında bir kadının vücudunda meydana gelen en önemli değişiklikler, yumurtalık foliküllerinin (foliküler atrezi denir) kaybının artması ve dolayısıyla östrojen miktarının azalmasıdır.

Olgun foliküller östrojen salgılar, bu nedenle foliküler kayıp oranı hızlanmaya devam ettikçe daha az östrojen üretilir. Östrojen seviyeleri menopozdan altı ile 12 ay önce (perimenopoz sırasında) düşmeye başlar ve süreç boyunca devam eder.

Akılda tutulması gereken bir konu ise, her yetişkinin yaşlanma belirtileri yaşamasıdır. Harvard Tıp Okulu’nun dediği gibi, “Hangi değişikliklerin hormon seviyelerindeki düşüşün doğrudan bir sonucu olduğunu ve hangilerinin yaşlanmanın doğal sonuçları olduğunu söylemek genellikle zordur. Semptomların bazıları örtüşebilir. ”(3)

Menopoz Belirtileri

Menopoz sırasında çeşitli üreme hormonlarının seviyeleri kadından kadına değişmektedir, bu nedenle menopoz belirtileri herkes için farklı olabilir ve aynı zamanda ön görülemeyebilir.

Hormonlar hızlı, doğrusal bir şekilde düşmemeye eğilimlidir, aksine, zaman zaman yükselebilirler, bu da menopoz geçişi sırasında adet döngüsünün neden yaşandığını açıklar.

Menopoz sırasında en çok korkulan şey, aylık adet dönemlerini kaçırmamak ve vücutta üreme hormonlarındaki azalmanın neden olduğu yan etkilerle yüzleşmektir.

Östrojenin azalması, beynin vücut ısısını, uyku düzenini, seks hormonlarını, ruh halini ve iştahı düzenlediği için sıklıkla “vücudun termostatı” olarak adlandırılan bir parçası olan hipotalamusu etkilemektedir.

Ne tür menopoz belirtileri yaşayacağınız, benzersiz hormonal sisteminize bağlıdır. Çalışmalar menopoz belirtilerinin ne kadar sürdüğü ve ne kadar yoğun olabileceği açısından önemli ölçüde değiştiğini bulmuştur, çünkü aynı yaştaki kadınların bile herhangi bir zamanda çok farklı hormon seviyeleri olabiliyor.

Menopoz Belirtileri Nelerdir?

En Yaygın Menopoz belirtileri aşağıda açıklamaları ile beraber listelenmiştir (4)

Düzensiz adet dönemleri

Sıcak basması ve gece terlemesi

Ruh hali değişiklikleri

Vajinal kuruluk

Artan karın yağı ve kilo alımı

Uykusuzluk ve uyku kalitesindeki değişiklikler

Saç ve kuru cilt

İdrara çıkmada değişiklikler

Göğüsler de küçülme meydana gelebilir

Azalmış cinsel istek

Rahim, yumurtalıklar ve rahim boynundaki değişiklikler

Diğer hastalıklar ve komplikasyonlar için yüksek risk

Düzensiz Adet Dönemleri

Bu, perimenopoz sırasında, periyotların ortalama olarak iki ile dört ayda bir meydana gelme eğilimi gösterdiği durumlarda yaygındır. Dönemler gelip gidebilir, bazen çok ağrılı bazense çok hafif geçerler.Sıcak Basması ve Gece Terlemesi

John Hopkin Üniversitesi, tüm menopozdaki kadınların yaklaşık %75’i sıcak basması (ani, kısa ve vücut ısısında periyodik artışlar) yaşadığını bildiriyor.

Menopozdaki kadınların yaklaşık yüzde 15’i, vücut sıcaklığını kontrol eden hipotalamusu etkileyen hormonal değişikliklerin neden olduğu “şiddetli sıcak basması” olduğunu bildirmektedir.

Ruh Hali Değişiklikleri

Bunlar artan sinirlilik, endişe veya depresif belirtileri içerebilir.

Vajinal Kuruluk

Vajinanın teknik olarak elastikiyeti kısalır ve kaybolur (vajinal atrofi olarak adlandırılır). Vajinal incelik ve kuruluk, vajinal sıvı kaybı / bakterileri uzaklaştırmak için daha az yağlanma nedeniyle idrar yolu enfeksiyonlarına karşı daha yüksek duyarlılık ile birlikte gelebilir.

Artan Karın Yağı ve Kilo Alımı

Yavaşlayan metabolizma nedeniyle.

Uykusuzluk ve Uyku Kalitesindeki Değişiklikler

Saç ve Kuru Cilt

İdrara Çıkmada Değişiklikler

Vajinal dokudaki değişiklikler nedeniyle bazı kadınlar sık ​​sık, ani, güçlü idrara çıkma dürtüsü yaşar veya idrarı kontrol etmekte zorlanabilir.

Göğüslerde Küçülme Meydana Gelebilir

Göğüsler artık östrojen tarafından uyarılmadığından, küçülme, yoğunlaşma, daha fazla yağ dokusuna sahip olma ve hacimlerinin bir kısmını kaybetme eğilimindedirler.

Azalmış cinsel istek

Kan akışı genital bölgedee azalır, labia(cinsel organ dudağı) küçülür ve klitorisin kas dokusu küçülmeye başlar.

Rahim, Yumurtalıklar ve Rahim Boynundaki Değişiklikler

Bunun gerçekleştiğini muhtemelen hissetmeseniz de, yumurtalıklar ve rahim küçülür, rahimdeki kaslar zorlaşır (fibrotik). Serviks(rahim boyu) küçülür ve daralır.

Diğer Hastalıklar ve Komplikasyonlar İçin Yüksek Risk

Çalışmalar, menopozdan sonra bir kadının osteoporozun yanı sıra kalp ve kan damarı (kardiyovasküler) hastalıkları riskinin arttığını göstermektedir. Bu, yağ birikimini değiştiren ve aynı zamanda kemik yoğunluğu kaybına, zayıf kemiklere ve artmış kırık riskine katkıda bulunan östrojen seviyelerindeki düşüşten kaynaklanır.

Yukarıda listelenen yaygın Menopoz belirtilerine ek olarak, adet döneminin ve doğurganlığının sona ermesi, genellikle duygusal bir değişikliğe de sebep olabilir. Genç, hayat veren, doğurgan bir kadından yaşlı bir kadına geçmek bazen psikolojik ve duygusal olarak zarar verebilir.

Ancak, bu şekilde olmasına izin verirseniz olur. Menopozu anlamaya çalışıyorsanız, hoş geldiniz. Menopozu kucaklayın, menopoz belirtileriyle başa çıkmak için sağlığınızı riske atmayan uygun tedavi yöntemlerini seçerek, hayatınızın en iyi, en anlamlı zamanlarından birini yaşayabilirsiniz.

Menopoz Ne Kadar Sürer?

Çoğu kadın bu değişiklikleri beş ile 10 yıl arasında yaşar. Çoğu için, süreç 5 yıla yakın geçse de, bazı kadınlar için çok daha uzun sürebilir.

Menopozla ilişkili iyi haber

Batı dünyasında bir kadının yaşam beklentisi uzuyor ve yaşlı kadınların artık ortalama olarak 79-84 yıl yaşayacağı tahmin ediliyor (yaklaşık 50 yıl öncesine göre önemli bir artış).

Toplam ABD nüfusunun yaklaşık üçte ikisinin 85 yaş ve üzeri olması bekleniyor! Menopoz sırasında ve sonrasında kendinize bakmak hiç bu kadar önemli olmamıştı.

Menopozla İlgili Gerçekler ve İstatistikler

Menopoz genellikle 45-55 yaşları arasında gerçekleşir ve ortalama yaş 51’dir. (5)

50-55 yaş arasındaki tüm kadınların tahmini %75’i menopoz sonrasıyken, 40-45 yaş arası kadınlar arasında sadece %5’i doğal menopoz geçirmiştir.

Tahminler, yalnızca ABD’deki yaklaşık 6.000 kadının her gün resmi olarak menopozda olma noktasına ulaştığını gösteriyor (yılda 2 milyon kadın).

Kadınların sadece yaklaşık %1’i 40 yaşından önce menopoz geçirir (erken menopoz denir).

Araştırmalar, en yaygın iki menopoz belirtilerinin sıcak basması ve vajinal kuruluk olduğunu, ardından uyku bozuklukları, idrar şikayetleri, cinsel işlev bozukluğu ve ruh hali değişikliklerinin geldiğini göstermektedir.

Kuzey Amerika Menopoz Derneği tarafından yayınlanan araştırmaya göre, bazı çalışmalar menopoz yaşayan kadınların %80’inin yaşam kalitesinde azalma olmadığını, sadece %10’unun menopoz geçişi sırasında umutsuzluk, sinirlilik veya yorgunluk hissi yaşadığını bulmuştur. (6)

Günümüzde, kadınlar menopozdan sonra geriye kalan hayatlarının en az üçte birini yaşıyor. 2026 yılına kadar Batı, sanayileşmiş ülkelerde yaşayan yetişkin nüfusun neredeyse dörtte birinin 50 yaşın üzerindeki kadınlar olacağı tahmin edilmektedir.

Bazı araştırmalar, ABD’de yaşayan kadınların yaklaşık %50’sinin, 20’li, 30’lu veya 40’lı yaşlarına kıyasla 50 ve 65 yaşları arasında en mutlu dönemlerini geçirdiklerini bildirdi.

Menapoz Geleneksel Tedavi Yöntemleri

Kemoterapi, radyasyon, yumurtalıkların çıkarılması için ameliyat veya hormon tedavilerini içeren tedavilerin hepsi hormon seviyelerine müdahale edebilir.

Bu ilaçları kullanan/tedavileri uygulayan kadınların geçmişte menopoza girme eğiliminde olmamalarının bir nedeni de budur.

Replasman Tedavisi

Tehlikeli Hormon Replasman Tedavisi Hakkında Yapılan Çalışmalar:

Çalışmalar, hormon replasman terapileri almanın, bir kadının aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli ciddi hastalıklara karşı risk altında olabileceklerini göstermektedir:

Replasman Tedavisi Olası Yan Etkileri

Meme kanseri

Kalp hastalıkları

İnme

Kan pıhtıları

İdrarını tutamamak

Demans ve hafıza kaybı

Aslında, yapılan en büyük çalışmalardan birinde – Ulusal Kalp, Akciğer ve Kan Enstitüsü tarafından desteklenen Kadın Sağlığı Girişimi (WHI) Hormon Programı; Ulusal Kanser Enstitüsü; ve Ulusal Sağlık Enstitüleri’nin bir bölümü, östrojen replasman ilaçları kullanan kadınların, hiç hormon tedavisi ilacı almayan kadınlara kıyasla meme kanseri geliştirme olasılığının %24 daha yüksek olduğu bulunmuştur. (7, 8)

Çalışma iki grup kadını inceledi: biri sadece östrojen yerine geçen ilaçları, diğeri ise hem östrojen hem de progestin ilaçlarını aldı. Çalışma 1991’de başladı ve 2002’de hem östrojen hem de progestin kullanan grup için aniden durduruldu, çünkü araştırmacılar her iki ilacı kullanma risklerinin faydalardan çok daha ağır bastığını buldular.

Çalışma 2004 yılında aynı nedenlerden ötürü sadece östrojen içeren grup arasında da durdurulmuştur. Hem kombinasyon hem de östrojen tek başına hormon kullanımının mamografi muayenelerinin meme kanserinin erken tespiti için daha az etkili olmasına neden olabileceğine dair kanıtlar vardır.Meme kanseri dışında, araştırmalar hormon replasman tedavisinin kullanımı ile inme, kan pıhtıları, kalp krizi, idrar kaçırma, demans ve muhtemelen akciğer veya kolon kanseri de dahil olmak üzere diğer kanser türleri gibi hastalıklar / durumlar arasında bir bağlantı olduğunu göstermektedir.

Östrojen artı progestin kullanımının 65 yaş ve üstü postmenopozal kadınlar arasında demans geliştirme riskini iki katına çıkardığı ve ilaç tedavisi sırasında kombine hormon tedavisinin veya tek başına östrojenin inme, kan pıhtılaşması ve kalp krizi riskini önemli ölçüde artırdığı gösterilmiştir. (9, 10)

Menopoz ile ilişkili yaygın yan etkilerin birçoğu güvenli, etkili ve tamamen doğal ilaçlarla kontrol altına alınabilir.

Menopoz, hayatınızda korkutucu, kafa karıştırıcı bir zaman olabilir – izin verirseniz. Ancak, aşağıda listelenen adımları takip ederseniz, tehlikeli hormon replasman tedavisinden uzak durarak, kendinize iyi bakın.

Menopoz Belirtileri için Doğal Çözümler

Egzersiz

Menopoz ile ilgili rahatsız edici semptomların çoğuyla mücadele etmenin en iyi yollarından biri, egzersizi günlük rutininizin düzenli bir parçası haline getirmektir.

Egzersiz menopozdaki kadınlar için harikalar yaratır ve egzersizin gücünü hafife almamalısınız. Egzersiz yapmak sadece serotonin seviyelerini arttırmakla kalmaz, ruh halinizi, iştahınızı iyileştirir ve uyumanıza yardımcı olur. Haftalık düzenli egzersiz yaparsanız, kendinizi daha iyi hissedeceksiniz ve daha iyi görüneceksiniz.

Haftada birkaç kez ağırlık antrenmanı yapmanın yanı sıra 10-30 dakikalık aerobik aktivite yapma önerilir. Ağırlık çalışmaları hormonları doğal olarak dengelemeye yardımcı olur, ayrıca kilo alımını önlemek için önemli olan kas kütlesini korumanıza yardımcı olur.

Ayrıca, menopoz ile birlikte gelen başka bir durum olan osteoporozla savaşmak için kemiklerinizi güçlendirir.

Bitkisel Preparatlar

Birçok bitki ve gıda, doğal geçişler (fitoöstrojenler gibi) veya bu geçiş dönemini kolaylaştırmanıza yardımcı olabilecek hormon dengeleme özellikleri içerir.

Menopoz belirtilerini bitkisel ilaçlarla tedavi etmek için bir dizi seçenek olsa da, bazıları diğerlerinden daha etkili gibi görünmektedir.

Özellikle başka tıbbi durumlarınız varsa ve ilaç kullanıyorsanız, önce naturopatik bir doktora danışmak akıllıca olacaktır.

Menopoz Tedavisinde Bitkisel İlaçlar

Menopoz belirtilerini tedavi etmek için en yaygın kullanılan bitkisel ilaçlardan bazıları şunlardır:

Jinseng

Çuha çiçeği yağı

Meyan kökü

Karayılan otu

Vahşi patates

Kırmızı Ahududu Yaprağı

Sarı Kantaron

İffetli ağaç (Hayıt ağacı)

Saparna

Kırmızı yonca

Yukarıdaki bitkilerin her birinin, tedavi etmeye yardımcı olabileceği belirli bir semptomu (veya bazen semptomları) vardır. Menopoz belirtilerinden en rahatsız edici olanı not edin ve önce bunları tedavi etmekle başlayın, sonra listeden aşağı doğru ilerleyin.

Bu, eğitimli bir naturopath doktorunun size yardımcı olabileceği bir alandır. Bir doktor, tam belirtilerinizi tedavi etmek için hangi bitkinin kullanılacağı, hangi dozajların en güvenli olduğunu ve hangi bitkilerin aynı anda güvenle kullanılabileceği konusunda size yardımcı olabilir.

Hormonları Dengelemeye Yardımcı Olan Sağlıklı Bir Beslenme Düzeni

Hipokrat’ın dediği gibi, “Yiyecekler ilacınız, ilacınız yiyecekleriniz olsun.” Sağlıklı bir beslenme, menopozun zahmetli belirtilerini azaltmanın yanı sıra yaşa bağlı diğer birçok hastalık için riski azaltmanın en önemli yoludur. Bu süre boyunca vücudunuzun ihtiyacı olan her şeyi verdiğinizden emin olun.

Dengeli Hormonlar için Beslenme

Hormonları dengelemeye yardımcı olmak için sağlıklı beslenme ipuçları:

Her gün bol miktarda taze, organik meyve ve sebze yiyin. Sadece menopoz sırasında değil, tüm yaşamınız boyunca mümkün olduğunca az işleme tabi tutulmuş taze, yerel olarak yetiştirilen organik yiyecekler yemek akıllıca olacaktır.

Kilonuzu korumak için genel olarak daha az kalori tüketmeniz gerektiğini unutmayın. Paketlenmiş veya işlenmiş gıdalar, ilave şekerler, rafine karbonhidratlar, şekerli içecekler, alkol ve rafine yağ alımınızı azaltarak “boş kalori” alımını sınırlayın.

İştahınızı kontrol altına almaya, sindirim sağlığını artırmaya ve kalbinize fayda sağlamaya yardımcı olmak için yüksek lifli yiyecekler ile beslenin.

Bol miktarda su için.

Meyve ve sebzeleri, dalından kopararak taze taze tüketmek en etkili yoldur. Hayat veren bu yiyeceklerle kendinizi şımartırken beden, zihin ve ruhen ne kadar iyi hissettiğinize şaşıracaksınız. Artı, kilo kontrolü ile daha az mücadele edeceksiniz.

Menopoz Belirtileri İçin Alınabilecek Önlemler

Tüm tedavilerde olduğu gibi, doğal olsun olmasın, biri için işe yarayan yöntem, bir diğeri için işe yaramayabilir. Vücudumuz benzersizdir, bu nedenle farklı tedavilerin farklı kadınlar için işe yaraması oldukça mantıklıdır.

Doğal ilaçların, tüm menopoz belirtilerini azaltmaya yardımcı olacağının garantisi yoktur, bu nedenle beklentileriniz konusunda gerçekçi olmanızda fayda var.

Ulusal Kadın Sağlığı Ağı tarafından yayınlanan bir incelemeye göre, genel olarak bazı çalışmalar, yukarıda açıklanan doğal seçeneklerden birkaçının kadınların çoğu için etkili olduğunu, diğer çalışmalar ise hiç işe yaramadığını göstermektedir. (11)

Bol Bol Araştırma Yapın

Bu, biraz araştırma yapmanız, birkaç farklı doğal ilaç denemeniz, doktorunuza danışmanız, menopozun belirtileriyle mücadele etmek için neyin en iyi olduğuna karar vermeniz gerektiği anlamına gelir. Bu biraz zaman ve araştırma gerektirirken, riskli hormonal ilaçları kullanmanız diğer hastalıklara karşı risk altında olmanıza sebep olur.

Menopoz belirtilerini tedavi etmek için bitkisel ilaçların kullanımı ile ilgili olarak, yüksek kaliteli, saf ürünler satın almanın ve bunları uygun miktarlarda kullanmanın önemli olduğunu unutmayın.

Farmasötik veya hormonal ilaçlarla karşılaştırıldığında, bitkilerin potansiyel yan etkileri hakkında daha az bilgi vardır, çünkü çalışmalar genellikle daha kısa sürer ve daha küçük örnek boyutlarına sahiptir.

Ulusal Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp Merkezi, menopoz için doğal otlar / botaniklerin etkinliği ve güvenliği konusunda uzun vadeli çalışmalar için adım atmıştır ancak daha fazlasını öğreninceye kadar, sindirim şikayetleri, baş dönmesi veya bayılma, alerji ve kan basıncında düşme ve kanama da dahil olmak üzere olumsuz yan etkilerin belirtilerine dikkat edin.

Menopoz Hakkında Nihai Düşünceler

Birçok kadın 40’lı ve 50’li yaşlarında, hem hormon seviyelerindeki doğal değişiklikler hem de yaşlanmanın bir yan etkisi olarak çeşitli menopoz belirtileri yaşarlar.

En yaygın menopoz belirtilerininden bazıları kilo alımı, uyku sorunu, anormal uterin(döl yatağı) kanama, sıcak basması, cinsel istekte azalma ve vajinal değişiklikleri içerir.

Menopoz belirtileri süreleri ve yoğunlukları açısından değişiklikler gösterebilir. 35’ten fazla farklı menopoz belirtisi “normal” ve yaygın olarak kabul edilir. Bununla birlikte, her menopozdaki kadın yaşam kalitesinde düşüşe neden olan semptomlarla karşılaşmaz.

Menopoz rahatsız edici ve zor bir dönem olsa da, hormon replasman ilaçları almak birçok yan etkiye neden olabilir. Sağlıklı bir diyet, egzersiz, stresi azaltma ve bazen bitkileri kullanarak semptomları doğal olarak yönetebilirsiniz.

Kaynak: Menopoz Belirtileri Nelerdir? Menopoz Belirtilerini Hafifletmenin Yolları

25/12/2019 09:56