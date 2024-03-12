Menopoz dönemindeki kadınlara 5 öneri

Menopoz, kilo alımı da dahil olmak üzere rahatsız edici semptomlarla ilişkilendirilebilecek doğal bir yaşam evresidir ancak uzmanlar bunun yaşama sevincinizi yok etmesine izin vermemeniz gerektiğini tavsiye ediyor.

Dr. Monica Christmas menopoz dönemine giren kadınlara rahatlatabilecek önerileri şu şekilde sıralıyor…

VÜCUDUNUZA DEĞER VERİN

Christmas, beslenmenize banka hesabınıza davrandığınız gibi davranmanız gerektiğine inanıyor: "İçine ne koymayı seçtiğiniz ve kalorilerinizi nasıl harcadığınız konusunda titiz olun."

Uzmana göre, antiinflamatuar gıdalarla dolu (Akdeniz diyetinde bulunanlar gibi) bitki odaklı bir beslenmeye bağlı kalmak ve sodyum, şeker ve trans yağ içeren yüksek oranda işlenmiş gıdalardan kaçınmak, kendinize verebileceğiniz en iyi hediyedir.

FİZİKSEL AKTİVİTEYİ BİR YAŞAM BİÇİMİ HALİNE GETİRİN

Egzersiz, sağlıklı bir kiloyu korumanın ve yaşlanmayla birlikte gelen kas kaybıyla mücadele etmenin anahtarıdır ve ileri yaştaki yetişkinleri daha yüksek sakatlık riskine sokabilir.

Christmas, "'Kullan ya da kaybet' atasözü menopoza geçiş sırasında bundan daha doğru olamazdı" dedi.

"Özellikle kaybettiklerimiz arasında kas tonusumuz, düz karnımız, ince belimiz bulunuyor. Bu nedenle haftada 150 dakika orta yoğunlukta fiziksel aktivite ve iki gün kas güçlendirme yapılmasını öneriyorum" diyor.

ALKOLÜ SINIRLAYIN

Christmas, "Ekstra kalorilerin dışında, alkol uykuyu bozabilir, depresyonu şiddetlendirebilir veya tetikleyebilir ve çoğu zaman çekingenliğimizi azaltabilir" ve "Çoğu insan alkol aldığında daha fazla yemek yeme eğilimindedir ve bu, genellikle daha fazla sebze değildir." şeklinde konuştu.

UYKUYA ÖNCELİK VERİN

Christmas, "Araştırmalar yeterince uyumamanın kilo alımıyla ilişkili olduğunu gösterdi" dedi ve "Yeterince uyuyamayan insanlar genellikle daha fazla atıştırır ve kaçınmamız gereken tüm yüksek kalorili yiyeceklerle kendilerini şımartırlar." diye ekledi.

ÖZBAKIM VE ÖZSEVGİYİ HAYATINIZA SOKUN

“Düzenli egzersiz yapma ve sağlıklı beslenme konusunda kararlı olmak önemlidir; ancak kişisel bakım için alan yaratmak da aynı derecede önemlidir" diyen Christmas, “Herkes için olmasa da bazı kişiler için menopoza geçiş korkutucu olabiliyor. Bize neşe ve huzur getiren şeyleri yapmaya zaman ayırmak genel refah için önemlidir.” diye ekliyor.