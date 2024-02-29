Menopoz semptomlarını hafifletecek umut ışığı

Sıcak basmasına, ruh hali değişimlerine, kilo alımına ve libido azalmasına neden olabilen menopoz semptomlarının hafifletilmesinde alternatif yöntemler kullanılabiliyor.

Bu tedavilerin menopoza giren kadınlarda ilgili duygudurum belirtilerini, hafıza ve konsantrasyon sorunlarını hafifletmede etkili olduğu bulundu.

University College London araştırmacıları, İngiltere ve ABD dahil 14 ülkeden 3.501 kadını kapsayan 30 çalışmanın analizini gerçekleştirdi.

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Farkındalık ve bilişsel davranışçı terapinin (BDT) semptomlar üzerinde küçük ila orta dereceli bir etki arasında değişecek şekilde rahatlama sağlayabileceğini buldular.Araştırmalardan on tanesi BDT'nin menopoz semptomları üzerindeki etkisini araştırırken, dokuzu farkındalık (insanların o anda ne hissettiklerinin yoğun bir şekilde farkında olmaya odaklandıkları bir meditasyon türü) konusunu inceledi.

Diğer çalışmalar da kabul, grup danışmanlığı ve evlilik desteğine dayalı olan gibi bir dizi müdahaleyi inceledi.

Kadınların bir şeyler yapmaya karşı ilgi eksikliği, uyku sorunları, düşük ruh hali ve kaygıyı içeren semptomları uluslararası kabul görmüş anketler kullanılarak ölçüldü.

Bulgular, kadınların düşük ruh halinin BDT ve farkındalıktan önemli ölçüde fayda sağladığını ortaya çıkardı.

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Araştırmacılar, 11 çalışmadan elde edilen verilerin, kaygıda iyileşme söz konusu olduğunda küçük ila orta düzeyde bir etki gösterdiğini, bunun da semptomların tamamen ortadan kalkmasa da bir miktar hafiflemeye eşdeğer olduğunu söyledi.

Duygusal Bozukluklar Dergisi'nde yayınlanan bulgulara göre, bireysel olarak BDT'nin kaygı üzerinde küçük bir etkisi varken, farkındalık orta düzeyde bir etkiye sahipti.

Araştırmacılar, genel olarak, her iki müdahalenin de yaşam kalitesinde iyileşme üzerinde bir etki sunduğunu tespit etti.