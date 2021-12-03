Menteş Gündüz milletvekilliği adaylık başvurusunu yaptı

Ulusal Birlik Partisi Güzelyurt Milletvekili Menteş Gündüz, 2022 Erken Genel Seçimler için milletvekilliği aday başvurusunu yaptı.

Meclise üçüncü kez girmek için adaylığını sosyal medya hesabından duyuran Gündüz şu ifadeleri kullandı:

"Değerli Ulusal Birlik Partisi Ailesi ;

İki dönemdir yürüttüğüm milletvekilliği görevimde edindiğim bilgi; birikim ve tecrübe ile partimizde hizmete devam etmek için aday adaylığı müracaatımı yapmış bulunmaktayım.

Tüm aday arkadaşlarıma başarılar diler; partimize hayırlı olmasını temenni ederim.

Menteş Gündüz

UBP Güzelyurt Milletvekili ve Aday adayı"

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03/12/2021 15:06