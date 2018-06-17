“Meraki” adlı tiyatro gösterimi  sahnelendi

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Öğrenci Dekanlığı ve Tiyatro Kulübü tarafından organize edilen “Meraki” adlı tiyatro gösterimi, Rauf Raif Denktaş Konferans Salonu’nda sahnelendi. Jean Baptiste Poguelin Moliere kaleminden, Ahmet Vefik Paşa’nın oyunlaştırdığı tek perdelik komedi oyunu, Enes Talha Saraç’ın yönetmenliğinde; Öykü Gül Seçkin’nin dramaturgluğunda; İlayda Nakış, Furkan Korkmaz, Hüseyin Parlak, Beyza Tektaş, Özlem Bayer, Meryem Çelik, Halil Basün, Bayram Alkan, Yağmur Ermiş, Nilay Üstündağ, Arif Temiz, Rauf Kurnaz, Yunus Emre Özçelik ve Burak Şahan’dan oluşan oyuncu kadrosunun performansıyla öğrencilere eğlenceli vakit geçirme imkanı sundu.