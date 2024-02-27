Merakla beklenen M3 MacBook Air geliyor! Özellikleri ortaya çıktı

Apple, yeni MacBook Air serisi üzerinde çalışırken, bu modellerle ilgili bazı ipuçları ortaya çıktı. İşte 2024 yılında piyasaya sürülmesi beklenen yeni MacBook Air modellerinin özellikleri ve detayları...

Geçmiş yıllarda olduğu gibi, Apple mart ayında etkinlikler düzenliyor. Bu etkinliklerde genellikle iphone renkleri gibi şirin ürünler paylaşılırken, MacBook ve iPad tarafında da devrim niteliğinde ürünler tanıtılıyor.

Gelen son haberlere göre, odak noktası MacBook Air modelleri oldu. Bu yılın 13 inç ve 15 inç MacBook modellerinin işlemcileri de artık belli oldu. Beklenen MacBook modellerinin, M3 çipinden güç almasıyla ilgili söylentiler de ortaya çıktı, ve ayrıca bu modellerin Pro modeller ile aynı çipi paylaşması bekleniyor.

Yeni işlemcilerle birlikte cihazların ne kadar güçlü olacağı merak konusu. M3 çipi, M2 çipindeki 5 nanometrelik üretim sürecinden daha üstün olarak, 3 nanometrelik bir üretim süreci kullanılarak üretiliyor. Ayrıca, M3 yonga ailesinin, M2 ailesinden yüzde 30'a kadar ve M1'den ise yüzde 50'ye kadar daha verimli çekirdeklere sahip olduğu belirtiliyor. M3 çiplerinin performans çekirdekleri, M2 çiplerinden yüzde 15 ve M1 ailesinden ise yüzde 30'a kadar daha hızlı.

Apple, M3 çipini "grafik mimarisinde bugüne kadarki en büyük yenilik" olarak tanımlıyor ve ayrıca Dynamic Caching adı verilen bir özellik, donanımla hızlandırılmış ışın izleme ve donanımla hızlandırılmış ağ gölgeleme desteği gibi özelliklere de sahip olduğunu belirtiyor.