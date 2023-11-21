Merakla beklenen projede Hazar Ergüçlü imzası

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21/11/2023

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Merakla beklenen projede Hazar Ergüçlü imzası


Yılmaz Erdoğan’ın merakla beklenen yeni dizi projesi İnci Taneleri kadrosu bugün belli oldu.

Yakında Kanal D’de başlayacak ve dev oyuncu kadrosuyla dikkat çeken yeni dizinin
başrolünde Kıbrıslı Hazar Ergüçlü de yer alacak.

BKM Yapım imzalı İnci Taneleri dizisinin oyuncu kadrosunda; Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç ve Yasemin Baştan gibi güçlü isimler var

Hazar Ergüçlü sosyal medya hikayesinde, Yılmaz Erdoğan’ın paylaşımını yeniden paylaşarak dizide yer alacağını duyurdu.

21/11/2023 19:53
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TAGS: Merakla beklenen projede Hazar Ergüçlü imzası
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