Merakla beklenen projede Hazar Ergüçlü imzası

Yılmaz Erdoğan’ın merakla beklenen yeni dizi projesi İnci Taneleri kadrosu bugün belli oldu.

Yakında Kanal D’de başlayacak ve dev oyuncu kadrosuyla dikkat çeken yeni dizinin

başrolünde Kıbrıslı Hazar Ergüçlü de yer alacak.

BKM Yapım imzalı İnci Taneleri dizisinin oyuncu kadrosunda; Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç ve Yasemin Baştan gibi güçlü isimler var

Hazar Ergüçlü sosyal medya hikayesinde, Yılmaz Erdoğan’ın paylaşımını yeniden paylaşarak dizide yer alacağını duyurdu.