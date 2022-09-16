Merakla bekleniyordu! WhatsApp'tan yeni özellikler

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, iOS kullanıcıları için yeni bir güncelleme yayınladı.

TRT Haber'in haberine göre; Anlık mesajlaşma platformu WhatsApp’ın mobil uygulamasına önemli yenilikler getiren yeni güncellemesi yayınlandı.

WhatsApp’ın iOS güncellemesiyle gelen yenilikler:

-Artık sohbetlerinizi "okunmamış" filtresiyle sıralayabilirsiniz. (Kullanmak için Arama ekranındaki filtre simgesine dokunun)

-Mesajları artık 2 günden fazla "herkes için silebileceksiniz"

-Grup katılımcı limiti 512'ye yükseltildi

-Maksimum dosya boyutu sınırı 2 GB'a yükseltildi

-Artık "benim için sil" işlemini birkaç saniye içinde geri alabilirsiniz.

WhatsApp’ta yeni güncellemeyle birlikte gönderdiğiniz mesajları yanlışlıkla kendinizden sildiğinizde, bu silme işlemini, mesajı sildikten birkaç saniye sonrasına kadar geri alabileceksiniz.

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16/09/2022 10:46