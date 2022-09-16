Merakla bekleniyordu! WhatsApp'tan yeni özellikler
Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, iOS kullanıcıları için yeni bir güncelleme yayınladı. İşte güncelleme ile birlikte gelen yeni özellikler...
16/09/2022
Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, iOS kullanıcıları için yeni bir güncelleme yayınladı.
TRT Haber'in haberine göre; Anlık mesajlaşma platformu WhatsApp’ın mobil uygulamasına önemli yenilikler getiren yeni güncellemesi yayınlandı.
WhatsApp’ın iOS güncellemesiyle gelen yenilikler:
-Artık sohbetlerinizi "okunmamış" filtresiyle sıralayabilirsiniz. (Kullanmak için Arama ekranındaki filtre simgesine dokunun)
-Mesajları artık 2 günden fazla "herkes için silebileceksiniz"
-Grup katılımcı limiti 512'ye yükseltildi
-Maksimum dosya boyutu sınırı 2 GB'a yükseltildi
-Artık "benim için sil" işlemini birkaç saniye içinde geri alabilirsiniz.
WhatsApp’ta yeni güncellemeyle birlikte gönderdiğiniz mesajları yanlışlıkla kendinizden sildiğinizde, bu silme işlemini, mesajı sildikten birkaç saniye sonrasına kadar geri alabileceksiniz.