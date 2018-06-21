Meral Akıncı: İnsanın ürettikçe yaratıcılığı artar...

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın eşi Meral Akıncı, Değirmenlik ve Demirhan Köy Kadın Kursu tarafından düzenlenen yılsonu sergisinin açılışına katıldı. Sergide, Değirmenlik ve Demirhan Köy Kadın Kursu’na katılan 25 kadının el işlerinin yanı sıra, yaz döneminde eğitim verilen 10 öğrencinin 1,5 aylık çalışmaları da sergilendi.

Değirmenlik ve Demirhan Köy Kadın Kursu sergisinin açılışına katılmaktan ötürü duyduğu memnuniyeti dile getirerek konuşmasına başlayan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın eşi Meral Akıncı, sergide farklı türden işlerin bir arada olması ve sergilenmesinin izleyiciye tokluk hissi verdiğini söyledi.

“Üretim yaratıcılığı getirir. Zaman harcayıp, bir işe motive olup üreten insan kendini yeniler.”

şeklinde konuşmasını sürdüren Meral Akıncı, insanın ürettikçe yaratıcılığının arttığını, yaratıcılığı arttıkça insanın üretime yöneldiğini vurguladı.

Köy kadın kursu sergisinde sergilenen işlerin oldukça kaliteli ve yaratıcı olduğunu da belirten Meral Akıncı, ”Sergilenen işler, elde olan imkanlarla, bölgenin ruhunu ve renklerini yansıtmakta” diye konuştu.

Sergide, gençlerin de işlerine yer verilmesinden duyduğu mutluluğu ifade eden Meral Akıncı, “Gençlerin de sergide yer alması oldukça önemlidir. Gençlerin burada elde ettiği beyin ve motor sisteminin uyumu, gençlerin bundan sonraki yaratıcılığının altyapısını oluşturacaktır.

Burada elde edilen bilgilerin ve deneyimlerin ileride gençlere olumlu yansıması olacaktır” diyerek konuşmasını sonlandırdı.