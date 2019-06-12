Meral Akıncı, Serdarlı Köy Kadın Kursu sergisini açtı

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın eşi Meral Akıncı, Değirmenlik, Demirhan ve Meriç Köy Kadın Kursları ile Değirmenlik Belediyesi Yaşlı Bakım Merkezi öğrencilerinin “İğnenin Ucundaki Sanat” isimli sergisinin açılışını yaptı, kadınlarla bir araya geldi.

Meral Akıncı, açılışta yaptığı konuşmada, kadınların çok değerli işler yaptığını belirterek, geçmişte bölgede var olan ve bugün doğada olmayan bazı hayvanların ve kuşların el işlerine nakış olarak işlendiğini anlattı.

Renkli ipek böceği kozasının Kıbrıs’ta sadece Değirmenlik bölgesinde bulunduğuna işaret eden Meral Akıncı, doğadaki endemik bitkilerin kadınların dokunuşu ile hayat bularak, sanata dönüştürüldüğünü söyledi.

Meral Akıncı, Serdarlı Köy Kadın Kursu sergisinin açılışını da yaptı.

Serdarlı Belediye Başkanı Halil Kasım, Serdarlı Muhtarı Ahmet Serdar ve Kurs öğretmeni Nahide Kurumanastırlı tarafından karşılanan Meral Akıncı, köy kadın kurslarında, unutulan değerlerin imece usulüyle devam ettirildiğini ve kadınların sosyalleştiğini söyledi.

Serdarlı’yı sık sık ziyaret ettiğini ve kadınlarla farklı etkinliklerde bir araya geldiğini belirten Meral Akıncı, Serdarlı’daki kadınların, Venedik ile Osmanlı kültür ve sanatını motifler ve yaratıcılıkla günümüze taşıdığını anlattı.

Kadınların kurslarda yaptıkları işlerle kendi kendilerini keşfettiğini belirten Meral Akıncı, kadın kurslarında üretilen hediyelik ürünlerin, fazla yapılarak, satışının yapılması gerektiğini söyledi.

(BRT)