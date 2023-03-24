Meral ve Vedat Ertüngü Lisesi öğrencileri ‘’İyilikte Yarışalım’’ sosyal sorumluluk yarışmasına katıldı

ads ads ads ads
24/03/2023

ads
Meral ve Vedat Ertüngü Lisesi öğrencileri ‘’İyilikte Yarışalım’’ sosyal sorumluluk yarışmasına katıldı

Meral ve Vedat Ertüngü Lisesi öğrencileri KKTC Milli Eğitim Bakanlığı ve Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin işbirliğinde düzenlenen ‘’İyilikte Yarışalım’’ sosyal sorumluluk yarışmasına katıldı.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin gerçekleştirmekte olduğu iyilikte yarışalım projesi kapsamında Meral ve Vedat Ertüngü Lisesi "yaşlılarla buluşalım "temalı farkındalık etkinliği gerçekleştirdi.

Öğrenciler Yenikent’teki mağazalarda farkındalık oluşturmak için yardım topladı, okulda kermes yapıldı.  Ece bakım evi ve Lapta Huzur evine ziyaretlerde bulunuldu yaşlılarla birlikte kitap okuma, mani atışması ve ahşap boyama etkinlikleri gerçekleştirildi.

24/03/2023 14:58
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Meral ve Vedat Ertüngü Lisesi
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.