Meral ve Vedat Ertüngü Lisesi'nde sona doğru

Milli Eğitim Bakanlığı ile Vedat Ertüngü arasında imzalanan protokol kapsamında Lefkoşa’da yapımına başlanan Meral – Vedat Ertüngü Lisesi, yeni eğitim öğretim yılında eğitime kazandırılacak.

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, 2021 yılında imzalanan protokol çerçevesinde Vedat Ertüngü tarafından yapımına başlanan ve 18 sınıf, 4 laboratuvar ve idari odalardan oluşan okul binası, 540 öğrenciye hizmet verecek.

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu bu kapsamda yapımı devam eden lise inşaatını ziyaret ederek incelemelerde bulundu, Vedat Ertüngü’den gelinen aşama ile ilgili bilgi aldı.

Aldığı bilgiler doğrultusunda, Meral – Vedat Ertüngü Lisesi’nin 2022-23 eğitim öğretim yılında eğitime kazandırılacağına dikkat çeken Bakan Çavuşoğlu, Haziran itibariyle belirlenen kapsam bölgeleri dahilinde okula öğrenci kaydına başlayacaklarını söyledi.

Çavuşoğlu “Lefkoşa’da yapımı devam eden iki okulumuz var. Bu okullarımızın tamamlanmasıyla ortaokul ve liselerimizde yaşanan yoğunluk ciddi anlamda azalacak, öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz çağdaş ve modern ortamlarda eğitimlerini yürütecektir.” diyerek, ihtiyaçlı bölgelere yeni okulların yapılması için gerekli adımları atmakta kararlı olduklarına vurgu yaptı.

Eğitime yatırımın önemine değinen ve eğitim altyapısında yaşadıkları eksikliklerin giderilmesi için toplumun her kesiminin duyarlı olması ve adım atması gerektiğinin altını çizen Bakan Çavuşoğlu şöyle devam etti:

“Tam teşekküllü çağdaş bir okulu Kıbrıs Türk toplumuna ve eğitimine kazandıracak olan Vedat Ertüngü’ye ne kadar teşekkür etsek azdır. Eğitimde fırsat eşitliği yaratılması noktasında çok önemli bir eseri eğitim camiamıza armağan ediyor. Böylesi bir dönemde, geleceğe böyle bir miras bırakması çok değerli.

Vedat bey okulun her noktasını her detayını düşünerek hareket etmiş, yaptığı iş takdire şayan. Dilerim ki Vedat Ertüngü ve Esin Sanver Arık gibi iş insanlarımız halkımıza örnek teşkil eder ve böylesi eserler eğitim camiasına kazandırılmaya devam eder.

Gelecek nesillere böylesi değerli bir eser bırakan Vedat Ertüngü’ye çok teşekkür ediyor, yeni okulumuzun öğrenci ve öğretmenlerimize hayırlı olmasını diliyorum.”

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31/03/2022 14:31