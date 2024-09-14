Merapi Yanardağı lav ve kül püskürttü

Endonezya'nın Orta Cava eyaletindeki Magelang kentine bağlı Ngori köyünden 3,7 kilometre uzaklıkta bulunan Merapi Yanardağı patlayarak lav ve kül püskürttü.

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14/09/2024

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Merapi Yanardağı lav ve kül püskürttü

Endonezya'nın Orta Cava eyaletindeki Magelang kentine bağlı Ngori köyünden 3,7 kilometre uzaklıkta bulunan Merapi Yanardağı patlayarak lav ve kül püskürttü.

Endonezya'da Magelang kentinde Merapi Yanardağı patladı.

Fotoğrafçılar, patlayan yanardağının fotoğraflarını çekmek için yarıştı.

İnanılmaz manzaraların öne çıktığı doğal felaketin görüntüleri ilgi çekti.

Yanardağ, en yakın köye 4 km uzakta bulunuyor.

Son zamanda İzlanda ve farklı ülkelerde art arda yanardağların patladığı da dikkat çekiyor.

14/09/2024 21:13
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TAGS: Merapi Yanardağı, lav
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