Merdiven çıkarken yorulma kalp rahatsızlığı belirtisi olabilir

Kalp kası sertleşmesi, geceleri nefes darlığı, yürürken ve merdiven çıkarken çabuk yorulma gibi belirtiler gösterebiliyor. Bu belirtilerin alarm düzeyinde olduğunu söyleyen Anadolu Sağlık Merkezi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Gürsel Ateş, “Kalp kası sertleşmesi için risk grubundaysanız alarm seviyesindeki belirtiler meydana gelmeden erken yaşlarda yapacağınız kalp tetkikleriyle bu sorunu yakalamanız mümkün” dedi.

Günlük hayatta en çok yorulan organlardan biri de kalp. Her gün düzenli olarak vücuda kan pompalayarak kan ihtiyacı organizasyonunu üstlenen kalbin, bazı durumlarda bu görevini tam olarak yerine getiremeyebildiğini belirten Anadolu Sağlık Merkezi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Gürsel Ateş, “Bu durum da kalp kası sertleşmesi yani kalp kasının kalınlaşmasına neden olabiliyor. Kalp kasının kalınlığının artmasıyla ortaya çıkan bu tablo, zaman içinde kalp kası hücrelerinin yapısında bozulmalara ve kan dolaşımında sorunlara neden oluyor” şeklinde konuştu.

Belirtiler görülmeden kontroller yapılmalı

Kalp kası sertleşmesinin erken dönemlerinde hiçbir belirti vermediğini dile getiren Kardiyoloji Uzmanı Dr. Gürsel Ateş, “Geceleri nefes darlığı, göğüs ağrısı, yürürken ya da merdiven çıkarken çabuk yorulma gibi şikayetlerle kendini göstermeye başladığında, sorun çoktan ileri bir safhaya geçmiş oluyor. Bu nedenle kadın ve erkeklerde özellikle 40 yaşından itibaren düzenli kalp kontrolleri çok önemli. Ancak eğer riskli gruptaysanız bu kontrolleri mutlaka daha erken yaşlarda çok basit bir işlem olan kalp ekokardiyografisiyle (EKO) yaptırabilirsiniz” açıklamasında bulundu.

Hipertansiyon hastaları, ağır sporcular ve bedeni yoran işlerde çalışanlar risk altında

Kalp kası sertleşmesinde özellikle atardamarlarında yüksek basınç taşıyan tansiyon hastaları ve kalp kapaklarında bozukluk olanların en riskli grup olduğunu belirten Kardiyoloji Uzmanı Dr. Gürsel Ateş, “Rakamlara göre hipertansiyon hastalarının yüzde 30-40’ında kalp kası sertleşmesi gelişiyor. Ağırlık kaldıran sporcular ve bedeni yoran ağır işlerde çalışanlar da riskli grup içinde. Örneğin, ağır spor nedeniyle vücut her zaman daha fazla kana ihtiyaç duyuyor. Bu da kalbin daha fazla kan pompalaması için daha çok çalışması, yükünün artması demek” dedi.

Tuz tüketimi kalp kasını sertleştiriyor

Kalp kası sertleşmesinde yapılan tedavinin kalınlaşmayı geriletmeye veya inceltmeye yönelik olmadığını söyleyen Dr. Gürsel Ateş, “Tedavideki asıl amaç, kalbin gevşeme pozisyonundayken yaşadığı sıkıntıları olabildiğince toparlamak ve bu durumun altında yatan tüm nedenlerini inceleyerek hareket etmeyi sağlamak” şeklinde konuştu. Kalp kası kalınlaşmasını önlemek için tuz tüketimine de oldukça dikkat edilmesi gerektiğini belirten Dr. Ateş, “Tuz tüketimini azaltmak ve hipertansiyondan korunmak bizi kalp kası kalınlaşmasından koruyor. Bu nedenle düzenli sağlık kontrolleriyle, ideal bir vücut ağırlığına sahip olarak ve sigaradan uzak durarak kalbimizi koruyabiliriz” önerisinde bulundu.

Kalp sağlığı için öneriler

Tuz tüketiminizi azaltın. Yapılan en büyük hata şişe şişe soda, maden suyu tüketmek. Maden suyunun içinde tuz olduğunu unutmayın. Ayrıca “daha sağlıklı” diye kaya tuzu veya deniz tuzu gibi tuzlar tüketmenin de hiçbir anlamı yok. Her türlü tuz, kalbe zararlıdır ve tansiyonu yükseltir.

Fazla kilo almamaya her zaman özen gösterin.

Beş kilodan fazla ağırlık taşımayın ya da kaldırmayın.

Ağırlık kaldırma ve koşu gibi sporlardan uzak durun. Doktorunuzun önereceği daha hafif egzersizleri uygulayabilirsiniz.

Tansiyonunuz varsa, kontrollerinizi ve ilaçlarınızı aksatmayın.

Hiçbir şikâyetiniz olmasa bile özellikle 40 yaşınızdan itibaren kalp tetkiklerinizi yaptırın.

26/12/2019 11:26