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Merdivenden düşen Şenoğlu ağır yaralandı

Merdiven kaydı betona düştü

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07/08/2019

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Merdivenden düşen Şenoğlu ağır yaralandı

Büyükkonuk’ta merdivenden düşen Erhan Şenoğlu ağır yaraladı. Şenoğlu Yapı Market’in sahibi olan Erhan Şenoğlu bugün öğle saatlerinde dükkanının damına çıkmak isterken merdivenin kaymasını sonucu beton zemine düştü.

Ağır sekilde yaralanan 49 yaşındaki Mehmet Erhan Şenoğlu kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edildi. 

Söz konusu şahsın tedavisi halen devam ediyor

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TAGS: Merdivenden düşen bir kişi ağır yaralandı!, haber, kıbrıs,
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