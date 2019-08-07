Merdivenden düşen Şenoğlu ağır yaralandı
Merdiven kaydı betona düştü
07/08/2019
|
|
Büyükkonuk’ta merdivenden düşen Erhan Şenoğlu ağır yaraladı. Şenoğlu Yapı Market’in sahibi olan Erhan Şenoğlu bugün öğle saatlerinde dükkanının damına çıkmak isterken merdivenin kaymasını sonucu beton zemine düştü.
Ağır sekilde yaralanan 49 yaşındaki Mehmet Erhan Şenoğlu kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edildi.
Söz konusu şahsın tedavisi halen devam ediyor