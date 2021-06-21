Merdivenden düşen Kaynarca yoğun bakımda
Mesut Kaynarca, 2 metre yükseklikten beton zemin üzerine düşerek yaralandı
21/06/2021
Alsancak’ta sakin 41 yaşındaki Mesut Kaynarca tek katlı ikametgahının damına çıkmak için kullandığı tahta merdiven üzerinden dengesini kaybederek yaklaşık 2 metre yükseklikten beton zemin üzerine düşerek yaralandı
Polis Basın subaylığından edinilen bilgiye göre dün saat 16:30 sıralarında meydana gelen olayda Kaynarca, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak yapılan ilk yardım tedavisinin ardından yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.