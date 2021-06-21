Merdivenden düşen Kaynarca yoğun bakımda

Mesut Kaynarca, 2 metre yükseklikten beton zemin üzerine düşerek yaralandı

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21/06/2021

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Merdivenden düşen Kaynarca yoğun bakımda

Alsancak’ta sakin 41 yaşındaki Mesut Kaynarca tek katlı ikametgahının damına çıkmak için kullandığı tahta merdiven üzerinden dengesini kaybederek yaklaşık 2 metre yükseklikten beton zemin üzerine düşerek yaralandı

Polis Basın subaylığından edinilen bilgiye göre dün saat 16:30 sıralarında meydana gelen olayda Kaynarca, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak yapılan ilk yardım tedavisinin ardından yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.

21/06/2021 09:50
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TAGS: Mesut Kaynarca, tahta merdiven
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