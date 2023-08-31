Mergim Berisha'dan 4 yıllık imza

Almanya Bundesliga'da Augsburg, Fenerbahçe'den bonservisini aldığı Mergim Berisha'yı Hoffenheim'a sattı. 25 yaşındaki Alman santrfor, yeni takımıyla 4 yıllık sözleşme imzaladı.

ads ads ads ads
31/08/2023

ads
Mergim Berisha'dan 4 yıllık imza

Almanya Bundesliga'da Augsburg, Fenerbahçe'den bonservisini aldığı Mergim Berisha'yı Hoffenheim'a sattı. 25 yaşındaki Alman santrfor, yeni takımıyla 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Augsburg'un geçen ay Fenerbahçe'den bonservisini aldığı Mergim Berisha, Hoffenheim'a gitti.

Hoffenheim'ın 4 yıllık sözleşme imzaladığı Berisha'nın 15 milyon avro karşılığında transfer edildiği ifade ediliyor.

Augsburg formasıyla Bundesliga'da 23 maça çıkan Mergim Berisha 9 gol atıp 4 de asist yaptı.

Fenerbahçe'de ise 32 maçta forma giyen Alman santrfor, 8 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

Hoffenheim, bu transfer döneminde Fenerbahçe'den Attila Szalai'yi de renklerine katmıştı.

31/08/2023 10:47
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Mergim Berisha
MANŞETLER

HK SPOR

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.