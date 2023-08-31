Mergim Berisha'dan 4 yıllık imza
Almanya Bundesliga'da Augsburg, Fenerbahçe'den bonservisini aldığı Mergim Berisha'yı Hoffenheim'a sattı. 25 yaşındaki Alman santrfor, yeni takımıyla 4 yıllık sözleşme imzaladı.
31/08/2023
Almanya Bundesliga'da Augsburg, Fenerbahçe'den bonservisini aldığı Mergim Berisha'yı Hoffenheim'a sattı. 25 yaşındaki Alman santrfor, yeni takımıyla 4 yıllık sözleşme imzaladı.
Augsburg'un geçen ay Fenerbahçe'den bonservisini aldığı Mergim Berisha, Hoffenheim'a gitti.
Hoffenheim'ın 4 yıllık sözleşme imzaladığı Berisha'nın 15 milyon avro karşılığında transfer edildiği ifade ediliyor.
Augsburg formasıyla Bundesliga'da 23 maça çıkan Mergim Berisha 9 gol atıp 4 de asist yaptı.
Fenerbahçe'de ise 32 maçta forma giyen Alman santrfor, 8 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.
Hoffenheim, bu transfer döneminde Fenerbahçe'den Attila Szalai'yi de renklerine katmıştı.