Merhum Başbakan Osman Örek Kabri Başında Anıldı

Kıbrıs Türk Federe Devleti Eski Başbakanı Osman Örek, 23’üncü ölüm yıl dönümünde kabri başında düzenlenen törenle anıldı.

Törene Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Faiz Sucuoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, askeri erkan, bazı bakan ve milletvekilleri ile diğer yetkililer katıldı.

Örek’in Lefkoşa’da Devlet Mezarlığı’ndaki kabri başında düzenlenen törende, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Osman Örek’in ailesi tarafından çelenklerin kabre sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi.

Törende Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Merhum Başbakan Osman Örek’in ailesi adına kızı Yeşim Örek ve Osman Örek Meslek Lisesi’nden bir öğrenci konuşma yaptı.

TATAR: “ÖREK, TARİHİ GELİŞMELERE BÜYÜK KATKI KOYDU”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, törende yaptığı konuşmada, Dr. Fazıl Küçük ve Rauf Raif Denktaş’ın en yakın mücadele arkadaşlarından olan Osman Örek’in Kıbrıs Türk tarihinin simge isimlerinden biri olduğunu vurguladı.

1960 öncesi süreçte Örek’in Kıbrıs Türk halkının adada eşit ortak olmasına yönelik hukuki çalışmalarından bahseden Tatar, dönemin Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Adnan Menderes ve Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu’nun da gayretleri ile Kıbrıslı Türklerin Kıbrıs Cumhuriyeti’nin eşit kurucu ortaklığının uluslararası bir anlaşmayla tescil edildiğini anlattı. Tatar, Osman Örek’in o yılların tarihi gelişmelerine büyük katkı koyduğunu kaydetti.

“Bugün Kıbrıs’ta yan yana yaşayan iki egemen eşit devlet siyasetini sürdürmekteysek, bunda Osman Öreklerin büyük katkısı vardır” diyen Tatar, şu anda yürütülen siyasetin Kıbrıs Türk halkını geleceğe taşıyacak doğru siyaset olduğunu vurguladı.

Geçmişte, Osman Örek’in Türkiye’den su getirilmesi ile ilgili bir takım değerlendirmeleri olduğunu ancak Rumların istemediğini anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, “Osman Örek aramızdan ayrılalı 23 yıl oldu, o göremedi. Ama su projesi hayat buldu” dedi.

Osman Örek ve dava arkadaşlarının çalışmalarının Kıbrıslı Türklerin geleceğe güvenle bakabilmesinin temelini oluşturduğunu belirten Tatar, “Kendisini rahmetle anıyorum, ruhu şad olsun, mekanı cennet olsun” diyerek konuşmasını bitirdi.

YEŞİM ÖREK: “OSMAN ÖREK’İN KİŞİSEL ARŞİVİNİ AÇTIK”

Merhum Başbakan Osman Örek’in ailesi adına kızı Yeşim Örek “Bugün bu topraklarda, kendi evimizde, özgürce soluk alıp vermemizi sağlayan herkesin önünde saygı ile eğiliyorum” diyerek başladığı konuşmasında, son bir ay içinde yaklaşık 10 milyon insanın savaştan kaçmak için evlerini ve yaşamlarını geride bırakarak göç ettiğini söyledi.

1974 öncesi Kıbrıs’ta doğanların göç etmenin ağırlığını bildiğini vurgulayan Örek, geçmişi bilmenin önemine vurgu yaparak, tarihi bilgi ve belgelerin paylaşıldıkça değer kazandığını söyledi.

“Bu düşünce ile yola çıkarak, Örek ailesi olarak bizler, özellikle 1956 – 1990 yıllarını kapsayan, tarihi bilgi ve belge içeren Osman Örek kişisel arşivini açmak istedik. Türk Tarih Kurumu’na yaptığımız dilekçe neticesinde Kurum’un haberleşme üyesi Doçent Doktor Mehmet Balyemez’in yürüttüğü proje kapsamında yaklaşık 15 bine yakın belgenin görselleri sanal ortama aktarıldı” diyen Yeşim Örek, Kıbrıs tarihine verdikleri önem ve gösterdikleri hassasiyetten dolayı Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Birol Çetin’e ve haberleşme üyesi Doç. Dr. Mehmet Balyemez’e teşekkür etti.

KENAN KURTDAĞ: “GURUR DUYUYORUM”

Osman Örek Meslek Lisesi öğrencisi Kenan Kurtdağ ise Osman Örek’in biyografisini okuyarak, Kıbrıs Türk halkının refahı için çalışan Örek’in adını taşıyan bir okulda okumaktan gurur duyduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından Merhum Başbakan Osman Örek’in anma tören programı sona erdi.

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24/03/2022 13:31