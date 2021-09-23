Merhum DP Milletvekili Elbasan anıldı

Geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Demokrat Parti Milletvekili Ahmet Elbasan’ın 20’nci ölüm yıl dönümünde İskele Kabristanlığı’nda düzenlenen törenle anıldı.

Törene Elbasan’ın ailesi, sevenleri ve bazı milletvekilleri katıldı.

Anma töreninde ilk konuşmayı yapan merhum Elbasan’ın kızı Habibe Elbasan, babasının adını ve anısını yaşatmak için ellerinden geleni yapmaya devam edeceklerini söyledi.

Törene Ulusal Birlik Partisi Milletvekilleri Yasemin Öztürk, Hasan Taçoy, Faiz Sucuoğlu ve Zorlu Töre de katılarak, konuşma yaptı.

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23/09/2021 19:41