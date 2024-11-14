Merhum Erdem Oskar’ın Anısına Bağışlanan Cenaze Aracı Belediyeye Teslim Edildi

İş insanı rahmetli Erdem Oskar anısına, ailesi tarafından Çatalköy - Esentepe Belediyesi’ne bağışlanan cenaze aracı bugün düzenlenen törenle teslim alındı. Belediye Başkanı Ceyhun Kırok, Oskar ailesi adına bağış aracını teslim eden Şerife ve Hatice Oskar’a teşekkürlerini iletti.

Başkan Kırok, Oskar ailesinin bu anlamlı bağışla rahmetli Erdem Oskar’ın yurtseverlik ve yardımseverlik mirasını yaşattıklarını ifade ederek, bölge halkı adına minnettarlığını dile getirdi.