Merhum Erdem Oskar’ın Anısına Bağışlanan Cenaze Aracı Belediyeye Teslim Edildi

ads ads ads
14/11/2024

ads
Merhum Erdem Oskar’ın Anısına Bağışlanan Cenaze Aracı Belediyeye Teslim Edildi

İş insanı rahmetli Erdem Oskar anısına, ailesi tarafından Çatalköy - Esentepe Belediyesi’ne bağışlanan cenaze aracı bugün düzenlenen törenle teslim alındı. Belediye Başkanı Ceyhun Kırok, Oskar ailesi adına bağış aracını teslim eden Şerife ve Hatice Oskar’a teşekkürlerini iletti.

Başkan Kırok, Oskar ailesinin bu anlamlı bağışla rahmetli Erdem Oskar’ın yurtseverlik ve yardımseverlik mirasını yaşattıklarını ifade ederek, bölge halkı adına minnettarlığını dile getirdi.

14/11/2024 19:33
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS:
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2024 Haber Kıbrıs Medya Danışmanlık ve Matbaacılık Ltd.