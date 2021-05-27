Merhum Eski Milletvekili Sendikacı İbrahim Koreli Mezarı Başında Anılacak

Toplumcu Kurtuluş Partisi'nin eski milletvekili, sendikacı İbrahim Koreli, vefatının 1. yıldönümünde cumartesi günü Lefkoşa Kabristanlığı'ndaki kabri başında saat 10.30'da anılacak.

Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler tarafından yapılan yazılı açıklamada, Kıbrıs Türk Federe Meclisi, KKTC Kurucu Meclisi ve Cumhuriyet Meclisi'nde Toplumcu Kurtuluş Partisi Milletvekili olarak görev yapan İbrahim Koreli’nin, siyasi çalışmaları yanı sıra Türk-Sen'e bağlı Tarım-Sen Başkanı olarak hizmetler verdiği kaydedildi.

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27/05/2021 09:50