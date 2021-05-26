Merhum Güzelyurt Milletvekilleri anısına maç düzenlendi

Güzelyurt milletvekilleri Koreli, Uzun ve Mertekçi futbol maçında anıldı

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26/05/2021

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Merhum Güzelyurt Milletvekilleri anısına maç düzenlendi

Güzelyurt Bölgesinin merhum Milletvekilleri İbrahim Koreli, Ekrem Uzun ve Tahsin Mertekçi anısına Cumhuriyet Meclisi Futbol takımı ile Güzelyurt Masterları takımı futbol karşılaşmasında bir araya geldi.

Meclis takımında CTP Milletvekili Teberrüken Uluçay, HP Milletvekilleri Hasan Büyükoğlu ve Mesut Genç’in yanı sıra eski Milletvekilleri de yer aldı.

Karşılaşma öncesi konuşan HP Güzelyurt Milletvekili Hasan Büyükoğlu, gerek cumhuriyet Meclisi, gerek ise ülkeye büyük hizmetleri olan 3 değerli Milletvekilini anmak istediklerini ifade ederek onların anılarını yaşatmak için her zaman çalışacaklarını söyledi. Etkinlikte anı maçı anısına merhum Milletvekillerinin aile yakınlarına plaketler verildi.           

26/05/2021 08:41
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TAGS: Koreli, Uzun, Mertekçi, futbol maçında, anıldı
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